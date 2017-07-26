به گزارش خبرنگار مهر، مجید حلاج زاده سه شنبه شب در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی بانک، بیمه و بورس و فرصت های سرمایه گذاری اظهارداشت: مهمترین هدف ما آوردن سرمایه های خارج از کشور است و در این میان جلب نظر افراد بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: سرمایه های عظیم در کشورهای مختلف جهان وجود دار که متعلق به ایرانیان است و ما هنوز این ظرفیت عظیم را استفاده نکرده ایم.

حلاج زاده بیان کرد: بیش از ۳۷۰ هزار نفر پروفسور، نخبه و کارشناس ایرانی در خارج از کشور داریم که به گفته تحلیلگران خارجی ایران بزرگترین صادرکننده مغزهای متفکر به خارج است.

وی یادآورشد: با راه اندازی مرکز ایرانیان خارج از کشور تلاش می کنیم تا مغزهای متفکر را به داخل کشور جذب کنیم البته هیچ نیازی نیست زندگی این افراد را هم منتقل کنیم بلکه هدف استفاده از ظرفیت های فکری و مالی ایرانیان است تا به اقتصاد و اشتغال کشور کمک شود.

رئیس مرکز ایرانیان خارج از کشور اضافه کرد: با الگو گرفتن از کشورهایی مانند لبنان که بزرگترین تجار خود را درخارج از کشور به کار گرفته و در شرایط بحرانی از آن استفاده می کنند می توانیم از ظرفیت ارزشمندی که داریم برخوردار شویم.

حلاج زاده بیان کرد: کشور چین هم که ۳۰ سال قبل در فقرو گرسنگی و بیکاری بود با ایجاد سازمانی توانمند توانست چینی های پولدار خارج از کشورش را ساماندهی کند و با مهندسی معکوس توانست به اقتصادی قوی دست یابد و ما نیز می توانیم این الگو را پیاده کنیم.

۲۵ هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور

وی اضافه کرد: سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد دلار است و می توان گفت ۱۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ایرانیان است اما از این پتانسیل استفاده نکرده ایم و فرصت ها را از دست داده ایم.

حلاج زاده اظهارداشت: دولت باید امنیت سرمایه گذاری خارجی را تضمین کند تا زمینه جذب این سرمایه ها فراهم شود و همه وظیفه داریم بستر لازم را برای حضور سرمایه گذاران ایجاد کنیم.

۹۰ دفتر در خارج از کشور

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۰ دفتر ایرانیان در خارج از کشور ایجاد شده است و ما آمادگی داریم هر پروژه ای که نقشه راه داشته باشد به سرمایه داران ایرانی خارج از کشور معرفی کنیم تا مورد توجه برای اجرا قرار گیرد.