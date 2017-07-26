مهدی علی‌اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ اردوهای زیارتی دهه کرامت اظهار کرد: از روز دوم مرداد ماه اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس آغاز شده است.

وی افزود: دانش آموزان در گروه‌های و استان‌های مختلف میهمان، اردوگاه وزارت آموزش وپرورش در مشهد مقدس می‌شوند. در این اردوی سه روزه برنامه‌های متنوع و معنویی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این اردوهای زیارت اولی ویژه دختران دوره متوسطه اول و دوم است. دانش آموزانی که تاکنون به زیارت امام رضا (ع) مشرف نشده‌اند و به آنان زیارت اولی می‌گوییم.

علی اکبرزاده تصریح کرد: هر سال تعداد زیادی از دانش آموزان زیارت اولی را به مشهد مقدس اعزام می‌کنیم. اداره کل آموزش و پرورش در استان‌ها فهرست اسامی دانش آموزان زیارت اولی را اعلام می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: از دهه کرامت امسال تا دهه کرامت سال آینده تعداد ۳۰ هزار دانش آموز به مشهد مقدس برای زیارت امام رضا (ع) مشرف می‌شوند.

علی اکبرزاده با اشاره به برنامه‌های اردوی سه روزه بیان کرد: روز اول ورود دانش آموزان یک افتتاحیه برای آنان برگزار می‌کنیم. روز دوم به زیارت حرم مطهر مشرف می‌شوند و روز سوم نیز ضمن زیارت نهار را در میهمان سرای امام رضا (ع) صرف می‌کنند.

وی یادآور شد: این اردوها با همکاری مشترک آستان قدس رضوی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار می‌شود.