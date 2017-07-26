آشکارسازی نقاط پر تصادف خراسان شمالی در تمام محورهای اصلی و فرعی

علی‌اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته ۹۶ نقطه پر تصادف در استان شناسایی شد که اکنون با بهره‌برداری از بخشی از پروژه راه‌سازی بجنورد به جنگل گلستان، دونقطه پر تصادف حذف شد.

بدیعی مقدم تصریح کرد: بر این اساس از ۹۴ نقطه پر تصادف در محورهای استان ۴۹ نقطه در محورهای اصلی، ۲۸ نقطه در محورهای فرعی و ۱۷ نقطه در محورهای روستایی است.

وی افزود: کار آشکارسازی و آرام‌سازی نقاط پر تصادف در محورهای اصلی در اواخر سال گذشته و پیش از انجام سفرهای نوروزی به پایان رسید.

وی بیان کرد: آشکارسازی و آرام‌سازی نقاط پر تصادف در محورهای فرعی و روستایی استان نیز پیش از آغاز سفرهای تابستانی انجام و به اتمام رسیده است.

بدیعی مقدم اظهار کرد: به‌منظور ارتقای ایمنی محورهای استان برای تردد زائران و مسافران در شروع سفرهای تابستانی به عملیات آشکارسازی و آرام‌سازی نقاط پر تصادف سرعت داده‌شده است.

وی گفت: ۴۱ نقطه در محورهای بجنورد، ۱۷ نقطه در شیروان، ۱۷ نقطه در مانه و سملقان، ۱۱ نقطه در راز و جرگلان، هفت نقطه در گرمه و یک نقطه در فاروج به‌عنوان نقاط پر تصادف شناسایی‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: با اجرای چهار خطه کردن محور بجنورد به جنگل گلستان امسال دونقطه پر تصادف در این مسیر حذف‌شده و با بهره‌برداری از قطعه‌های دیگری از مسیر، تعداد دیگری از این نقاط حذف خواهد شد.

گفتنی است، خراسان شمالی ۴۶۷ کیلومتر راه اصلی، ۷۴۶ راه فرعی و چهار هزار و ۶۵۲ کیلومتر راه روستایی دارد.