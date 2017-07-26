حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، مسائلی از قبیل حفظ محیط زیست، مدیریت منابع آب ، صیانت از دسترنج کشاورزان، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، سرمایه گذاری در حوزه نفت دریای شمال، ساماندهی سواحل، سرمایه گذاری در طرح های محرک توسعه استان مازندران، تکمیل شبکه راه های استان، گسترش شبکه حمل و نقل ریلی، توجه به مدیریت شهری و عمران روستایی، توجه به حفظ و گسترش ظرفیت صنعتی استان و بخصوص برنامه های کمی درباره ایجاد اشتغال مد نظر نمایندگان استان مازندران است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با تاکید بر اهمیت تامین و تحصیل منافع مردم توسط دولت دوازدهم گفت: اعضای مجمع نمایندگان مازندران در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت ضمن لحاظ کردن شایستگی ها و ارزش های انقلاب توجه به منافع و مصالح کشور را نیز بطور جد مد نظر خواهند داشت.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران خاطر نشان ساخت برای ما این مسئله مهم و حائز اهمیت خواهد بود ببینم وزرای پیشنهادی چه برنامه مشخصی برای حل مسائل استان مازندران خواهند داشت.

نیازآذری افزود: همکاران بنده در مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن توجه روندهای فراکسیونی و کمیسیونی روی تحصیل منافع استان مازندران به عنوان یک کلانشهر دغدغه دارند و از وزرای پیشنهادی تعهدات و برنامه های کاربردی برای شتاب بخشی به طرح های محرک توسعه مطالبه می کنند.

نماینده بابل در خانه ملت با تاکید بر اینکه برای نمایندگان استان مازندران مهم است که بدانند وزرا چه شناختی از مسائل و مشکلات استان مازندران یادآور شد ما ضمن احترام به رای ملت در ۲۹ اردی بهشت چک سفید به هیچ وزیری نخواهیم داد و برسر منافع ملی و استان استوار هستیم.