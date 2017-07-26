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۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی آیین های نمایشی درفرهنگ رضوی به میزبانی استان

برگزاری جشنواره ملی آیین های نمایشی درفرهنگ رضوی به میزبانی استان

یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشنواره ملی آیین های نمایشی در فرهنگ رضوی به میزبانی استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این جشنواره از هفتم تا دهم مرداد ماه سال جاری در استان برگزار می شود.

دهبانی پور از دریافت  ۳۲ اثر برای شرکت در  این جشنواره خبر داد و عنوان کرد: از میان ۱۲ استان کارهای چند استان  استان برگزیده شد.

دهبانی پور گفت: ۸ اثر در حوزه های شبیه خوانی و آیین های نمایشی منتخب شدند.

وی افزود: در این جشنواره ۴ اثر در حوزه شبیه خوانی و ۴ اثر در حوزه آیین های نمایشی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد  اسلامی استان برنامه های فرهنگ رضوی را یک ظرفیت مناسب برای استان دانست.

دهبانی پور با اشاره به دهه کرامت  تصریح کرد: هر ساله در کشور برای پاسداشت این  ایام ماموریت هایی به دستگاه ها داده می شود.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد نیز ماموریتی را به استان ها ابلاغ کرده است.

دهبانی پور به روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: رسانه و خبر از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اظهار داشت: باید رابطه بین فرهنگ و ارشاد و رسانه نزدیک و مناسب باشد و این سازمان منبعی برای تغذیه رسانه باشد.

دهبانی پور گفت: روز خبرنگار روز مهمی است و رسانه ها پل ارتباطی بین مسئولین و مردم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خواستار تحقق بیمه خبرنگاران توسط مدیران مسئول رسانه ها شد.

دهبانی پور بیان داشت: تعداد سایت های استان از یک سایت به ۴۰ سایت رسیده است اما برخی از این سایت ها به دلیل عدم فعالیت در حال لغو مجوز هستند.

کد مطلب 4041525

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