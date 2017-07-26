توسعه فضاهای ورزشی برای دانشجویان دختر خوابگاهی

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی به ویژه در حوزه دختران دانشجو گفت: برنامه‌ ریزی هایی برای افزایش ظرفیت های این بخش صورت گرفته تا دانشجویان بتوانند در کنار بهره مندی از آموزش های علمی از خدمات ورزشی و مناسب بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه برخی از وسایل و تجهیزات خوابگاهی نیاز به تعویض و نوسازی دارند، افزود: تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها با تخصیص منابع از دانشگاه صورت می گیرد و از طرفی نوسازی تمام وسایل خوابگاهی نیازمند تخصیص اعتبار و حمایت صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان است.

معاون دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: در همین راستا از مسئولان صندوق رفاه دانشجویی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دعوت کرده ایم تا بتوانند از روند خدمات صورت گرفته در دانشگاه بازدید کرده ومنابعی را به دانشگاه اختصاص دهند که امیدواریم این دیدار در روزهای آتی برگزار شود.

حاج جباری با بیان اینکه دانشگاه شهید بهشتی نیازمند افزایش ظرفیت خوابگاه برای دانشجویان متأهل در مقطع‌ ارشد و دکتری است، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اساسی در دانشگاه شهیدبهشتی افزایش ظرفیت خوابگاه متأهلان است و در تلاش هستیم با ایجاد خوابگاه‌های مخصوص برای دانشجویان متأهل این ظرفیت را افزایش دهیم.