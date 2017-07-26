توافق کاهش تولید را باید تمدید کرد/بهبود قیمت نفت تا سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، «سهیل المزروعی» وزیر انرژی امارات متحده عربی گفت: ممکن است در نشست اوپک که قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی (آذر ماه) برگزار شود، به دلیل طولانی بودن دوره بهبود بازار نفت، توافق کاهش تولید تمدید شود.

این در حالی است که پیش از این، کشورهای عضو اوپک توافق کاهش تولید را تا سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی تمدید کرده اند.

همچنین وزیر انرژی امارات خاطر نشان کرد: گفتگو بر سر تمدید بیشتر توافق کاهش تولید وجود دارد؛ ضمن اینکه افزایش تولید لیبی و نیجریه که از این توافق معاف بودند، موجب برهم خوردن تلاش اوپک برای ایجاد توازن مجدد در باز شده است.

المزروعی تصریح کرد: به نظر می رسد که در نظر گرفتن تمدید توافق برای ما لازم است و تصمیم گیری بر سر این موضوع در جلسه بعدی اوپک در ماه نوامبر انجام خواهد گرفت.

وی گفت: بهبود بهای نفت تا سال ۲۰۱۸ میلادی زمان می برد و اینکه آیا در نیمه اول یا دوم سال باشد را، با توجه به شرایط بازار می بایستی اعلام کرد.

المرزوعی گفت: اوپک نیازمند کاهش بیشتر در ذخایر جهانی نفت است.

بر همین اساس، درحالیکه قرار است رشد تقاضای جهانی در نیمه دوم سال جاری میلادی تقریبا ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر از نیمه اول سال باشد، افزایش عرضه در داخل و خارج اوپک حاکی از آن دارد که ذخایر جهانی نفت از روند کاهشی قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

پیش از این، وزیر انرژی عربستان از احتمال تمدید توافق کاهش عرضه نفت کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای فراتر از مارس ۲۰۱۸ در صورت نیاز خبر داده بود.