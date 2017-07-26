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۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل خبر داد:

اعزام ۳۰۰ نفر از مردم آران و بیدگل به اردوی راهیان نور

اعزام ۳۰۰ نفر از مردم آران و بیدگل به اردوی راهیان نور

آران و بیدگل - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل از اعزام حدود ۳۰۰ نفر از مردم این شهرستان در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد.

سرهنگ پاسدار مرتضی فرمانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کاروان متشکل از خانواده های آران و بیدگلی امروز با نام ائمه اطهار (ع) به مناطق عملیاتی کرمانشاه و کردستان اعزام شدند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی امسال در اردوهای راهیان نور، بیان کرد: یک روحانی در هر کاروان به همراه یک راوی جهت بیان خاطرات جهاد و شهادت در اتوبوس ها حضور دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل بازدید از منطقه های عملیاتی را جزو برنامه های زائران برشمرد و افزود: مانور رزم شبانه در محل اردوگاه ها به یاد شب های عملیاتی دوران دفاع مقدس انجام خواهد شد.

اردوهای راهیان نور هر ساله جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور به صورت عمومی و هم چنین اردوهای راهیان نور خاص دانش آموزان و بسیج دانشجویی در ایام مختلف سال برگزار می شود.

کد مطلب 4041707

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