حسن عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال آپکو پارس در سومین روز از مسابقات فوتسال دسته برتر جوانان کشور در دور رفت اولین امتیاز خود را به دست آورد اما این تساوی در حالی به دست آمد که آپکو پارس در یک قدمی کسب پیروزی بود.

وی افزود: در ادامه دور رفت از فصل جدید رقابت‌های فوتسال دسته برتر جوانان کشور، تیم فوتسال آپکو پارس قم در سبزوار به دیدار تیم ثامن الحجج سبزوار رفت و در ‌نهایت برابر این تیم به تساوی بسنده کرد.

سرمربی تیم فوتسال آپکو پارس قم گفت: در این مسابقه، نماینده قم برابر ثامن الحجج به تساوی ۴ بر ۴ رسید در حالی که نیمه نخست این بازی با برتری ۳ بر یک تیم آپکو پارس قم همراه بود و در نیمه دوم، آپکو در آخرین ثانیه‌ها گل تساوی را دریافت کرد و پیروزی را از دست داد.

عبدی بیان داشت: تیم آپکو پارس قم در اولین بازی خود ۵ بر ۴ برابر یاران جوان هرمزگان شکست خورد و در بازی دوم در حالی که روز دشواری را برابر نتصوری کاشان سپری کرد ۶ بر یک نتیجه را به حریف واگذار کرد.

وی عنوان کرد: محمد نصر محمدی (۲ گل) و حمیدرضا اسماعیلی (۲ گل) برای تیم آپکو پارس قم برابر تیم ثامن الحجج سبزوار گلزنی کردند ضمن اینکه چهارمین مسابقه تیم آپکو پارس قم برابر تیم انصار المهدی فسا برگزار می‌شود و نماینده قم پس از بازی با این تیم ۲ مسابقه دیگر نیز در دور رفت در پیش خواهد داشت.

سرمربی تیم فوتسال آپکو پارس قم تصریح کرد: یاران جوان بندر عباس، منصوری کاشان، ثامن الحجج سبزوار، انصار المهدی فسا، کمیل کریمان کرمان و شهروند ساری حریفان تیم آپکو پارس قم را در این مرحله از مسابقات تشکیل می‌دهند.