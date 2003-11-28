به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال جان ابي زيد در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان گفت : آمريكا حتي پس از انتقال قدرت به عراقي ها در ژوئن آينده (تابستان آينده ) نيروهاي خود را از عراق خارج نخواهد كرد و آمريكايي ها تا زماني كه عراقي ها بتوانند توانايي دفاع از كشورشان را به دست آورند ، در عراق باقي خواهند ماند.
ژنرال ابي زيد افزود: مهمترين مساله براي ما اين است كه نيروي نظامي عراقي در سطح پليس وارتش موثركه ازحكومت غيرنظامي حمايت كند درعراق تشكيل شود.
وي گفت: آموزش نيروها و ايجاد روحيه انضباط درآنها امري ضروري است تا آنها به قانون و نظام و عظمت و بزرگي ملت عراق احترام بگذارند.
ابي زيد تاكيد كرد: سرنوشت حضورنظاميان آمريكايي درعراق براساس توافق آينده ميان حكومت عراقي و مقامات آمريكايي درآينده تعيين خواهد شد.
فرمانده مركزي نيروهاي آمريكايي در منطقه گفت : نيروي نظامي به تنهايي نمي توانند جواب كاملي براي ايجاد عراقي جديد داشته باشد. وي افزود: خروج عراق از اين جنگ به نيروي سياسي ، اقتصادي و نظامي وابسته است و لازم است كه تمام اين مسائل در زمان و مكان مناسب صورت گيرد.
تاكيد فرمانده نيروهاي آمريكايي در منطقه بر ادامه اشغال عراق
نظاميان آمريكايي حتي بعد از انتقال قدرت هم در عراق باقي خواهندماند
فرمانده مركزي نيروهاي آمريكايي درمنطقه بر ادامه اشغال عراق توسط آمريكا حتي پس از انتقال قدرت به عراقي ها تاكيد كرد.
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