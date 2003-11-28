نظاميان آمريكايي حتي بعد از انتقال قدرت هم در عراق باقي خواهندماند

به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال جان ابي زيد در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان گفت : آمريكا حتي پس از انتقال قدرت به عراقي ها در ژوئن آينده (تابستان آينده ) نيروهاي خود را از عراق خارج نخواهد كرد و آمريكايي ها تا زماني كه عراقي ها بتوانند توانايي دفاع از كشورشان را به دست آورند ، در عراق باقي خواهند ماند.

ژنرال ابي زيد افزود: مهمترين مساله براي ما اين است كه نيروي نظامي عراقي در سطح پليس وارتش موثركه ازحكومت غيرنظامي حمايت كند درعراق تشكيل شود.

وي گفت: آموزش نيروها و ايجاد روحيه انضباط درآنها امري ضروري است تا آنها به قانون و نظام و عظمت و بزرگي ملت عراق احترام بگذارند.

ابي زيد تاكيد كرد: سرنوشت حضورنظاميان آمريكايي درعراق براساس توافق آينده ميان حكومت عراقي و مقامات آمريكايي درآينده تعيين خواهد شد.

فرمانده مركزي نيروهاي آمريكايي در منطقه گفت : نيروي نظامي به تنهايي نمي توانند جواب كاملي براي ايجاد عراقي جديد داشته باشد. وي افزود: خروج عراق از اين جنگ به نيروي سياسي ، اقتصادي و نظامي وابسته است و لازم است كه تمام اين مسائل در زمان و مكان مناسب صورت گيرد.

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