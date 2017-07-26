محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اظهار داشت: برای ارتقا امکانات ورزشی در شهرستان های ملارد، شهریار وقدس ارگان ها و مراکز متعددی از جمله آموزش و پرورش، کانون های فرهنگی، ادارات تربیت بدنی و پایگاه های بسیج در قالب کلاس های مختلفی فعالیت می کنند.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که طی جلسات متعدد با فرمانداران شهریار، ملارد، قدس، تصمیماتی برای ایجاد اوقات فراغت و استفاده بهینه از امکانات شهر گرفته شده است، تاکید کرد: مدارس فوتبال و نیز کلاس های ورزشی که دارای مجوز هستند، باید تقویت شوند، تا بدین وسیله مانع روی آوردن جوانان به مراکز غیر معتبر شویم.

محمودی شاه نشین اضافه کرد: اگر به درستی برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی نکنیم، ضربه خواهیم خورد و بهترین دوران عمر آینده سازان کشور به هدر خواهد رفت.

وی در پایان افزود: جوان و نوجوانان سرمایه این سرزمین هستند و هر ارگان نسبت به وظایف خویش باید برای افزایش مهارت دانش آموزان و پر کردن اوقات فراغت و تقویت روحیه و انگیزه آنان در سال تحصیلی جاری برنامه هایی را مورد نظر قرار دهد.