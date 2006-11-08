مسئولان از برخورد سلیقه ای و جناحی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فرماندار بابلسر با بیان مطلب فوق عصر امروز در جلسه ستاد گرامیداشت هفته بسیج در جمع مدیران و مسئولین ادارات و نهادهای دولتی این شهرستان گفت: در این شهرستان هر کس بخواهد مردم و فکر مردم را خسته کند بنده به عنوان فرماندار حتی از خودم هم نخواهم گذشت.



وی گفت: متولیان امور شهرستان باید این اعتقاد را داشته باشند و عمل شان هم باید خالص باشد و برخورد سلیقه ای و جناحی با مسائل مردم پرهیز کنند.



فرماندار بابلسر شخصیت مدیران و مسئولین شهرستان را الگو عملیاتی و اجرائی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر با برنامه ریز سیستمی برای مردم جامعه دانست و افزود: مردم منطقه شایسته و سزاوار بهترین خدمات هستند و امکانات بالقوه در شهرستان باید به دست توانای مدیران لایق و صادق بالفعل درآید.



نادری با تاکید بر اولویت خدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا و طبقات محروم جامعه با حفظ ارزشهای اسلام و انقلاب گفت: باید تفکرات بسیجی که در اعتقاد بر تفکرات شیعی استوار است و برای نجات همه انسانها در تمامی عرصه ها و زمان تاثیر گذار می باشد بهره برداری کرد.

کد مطلب 404181