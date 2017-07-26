مراسم بزرگداشت امامزاده صالح (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۵ ذی القعده روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان و فرا رسیدن دهه کرامت مراسم بزرگداشت حضرت صالح بن موسی الکاظم(ع) با حضور مسئولان، مدیران و اقشار مختلف مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حرم این امامزاده لازم التعظیم برگزار می شود.

بنا براین گزارش این مراسم عصر روز جمعه ۶مرداد ماه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین گواهی و مداحی حاج سید جواد میری از ساعت ۱۷:۳۰ در جوار آستان مقدس امامزاده صالح(ع) برگزار می شود.

همچنین با حضور خادمین آستان قدس رضوی در این مراسم پرچم حرم ملکوتی امام رضا(ع) بر فراز گنبد این امامزاده به اهتزاز در می آید و آیین نقاره زنی و خطبه خوانی توسط خادمین آستان مقدس برگزار خواهد شد.