دادگستری شهرستان بدره راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز دادگستری شهرستان تازه تاسیس بدره امروز چهارشنبه چهارم مردادماه با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام دادگستری استان ایلام راه اندازی شد.

نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: مردم این شهرستان برای پیگیری دعاوی حقوقی خود مجبور بودند به سایر شهرستان ها مراجعه کنند که با دایر شدن این مرکز می توانند با سهولت بیشتری کارهای خود را دنبا کنند.

شادمهر کاظم زاده افزود: با توجه به مراجعات عموم مردم به محاکم قضایی باید با تامین نیروی انسانی و توسعه این مراکز بتوانیم مردم را در رسیدن به حقوق خود یاری کنیم.

قائم مقام دادگستری استان ایلام نیز گفت: در کنار توسعه محاکم قضایی باید به سمتی حرکت کنیم که مردم بتوانند از طریق فضای مجازی و فناوری های نوین پرونده های قضایی خود را پیگیری کنند تا سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش و اطاله دادرسی کاهش یابد.

عمران علی محمدی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع و تلاش در جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و مبارزه قاطع و همه جانبه با انواع مفاسد از مهم ترین رویکردهای دستگاه قضاست و تلاش داریم مردم اقصی نقاط استان و بویژه در منطاق محروم دسترسی بیشتری به دادگاه ها داشته باشند.

در پایان این مراسم اسماعیل قمری به عنوان رئیس دادگستری شهرستان ۱۶ هزار نفری بدره معرفی شد.