خلاءهای قانونی در رسیدگی و ارائه خدمت به ایثارگران وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا یاوندعباسی امروز چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران استان در سنندج گفت: در رسیدگی به امور ایثارگران دارای خلاء های قانونی و مقررات و کمبود منابع هستیم که برای رفع این موارد تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم.

وی عنوان کرد: جهت گیری در دولت دوازدهم اجرای مناسب تر قوانین و مقررات و رفع خلاء های قانونی و مقررات موجود است.

وی اظهارداشت: نوعی تبعیض در ارائه خدمات به ایثارگران شاغل و غیر شاغل در کشورمان وجود دارد که باید برطرف شود.

مشاور وزیرکشوردر امور ایثارگران ادامه داد: برخی از قوانین مربوط به ایثارگران در برخی از دستگاه های اجرایی، عملیاتی شده و دربرخی هم اجرایی نشده است و این اشکالات باید رفع شود.

یاوند عباسی با تاکید براینکه قوانین باید به طور عادلانه اجرا شود، ادامه داد: یکی از اهداف ما در سفر به استان ها، آشنایی و آگاهی از مشکلات و موانع موجود در مسیر ارائه خدمات به ایثارگران است.

وی عنوان کرد: کردستان در دوران جنگ وضعیت خاصی نسبت به دیگر استان های کشور داشته و همواره با توطئه های دشمنان در حوزه های مذهبی و قومی مواجه بوده است و در این راستا مردم این منطقه هوشمندانه عمل و نقشه های شوم دشمنان را خنثی کردند.

وی اظهارداشت: معتقدم کردستان در حوزه ترویج ایثار و شهادت باید ویژه تر دیده شود چراکه این استان در این بخش دارای توانمندی های زیادی است.