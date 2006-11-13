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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۰

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد :

اختصاص 2 میلیون دلار اعتبار به توسعه زیرساخت های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی

اختصاص 2 میلیون دلار اعتبار به توسعه زیرساخت های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی

2 میلیون دلار اعتبار برای توسعه زیرساخت های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی اختصاص یافته است. البته مشکلات متعددی برای توسعه بیوتکنولوژی وجود دارد که کافی نبودن زیرساخت های تحقیقاتی و مراکز رشد و مشکلات دست و پاگیر گمرکی از آن دسته است.

رسول دیناروند - معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزارت بهداشت از سال 76 به صورت سازمان یافته بحث زیست فناوری را شروع کرده و در سال 78 سند توسعه زیست فناوری پزشکی کشور را تصویب کرده است. دستور رئیس جمهور وقت در این زمینه بسیار رهگشا بوده است اما متأسفانه عزم ملی مناسبی ایجاد نشده بود.

وی اضافه کرد: فعالیت هایی که در حوزه وزارت بهداشت طی 10 سال اخیر شروع شده در حال به بار نشستن است و ایران در بحث فرآورده های بیوتکنولوژی خیلی زودتر به جایگاهی که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله مقرر شده است، دست خواهد یافت.

کد مطلب 404213

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