به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اهمیت نمازجمعه اظهار داشت: نمازجمعه یکی از سه اجتماع بسیار مهمی است که خداوند متعال بر برپایی آن تاکید داشته است زیرا اسلام دین اتحاد و انسجام و همدلی است و فلسفه این اجتماع هفتگی این است که اگر مسلمین در طول هفته از یکدیگر بی‌اطلاع بوده‌اند، روزهای جمعه در کنار یکدیگر جمع شوند و ضمن انجام عبادت و فریضه نماز، از اوضاع یکدیگر مطلع شوند.

وی افزود: نمازجمعه یکی از اجتماعات مهمی است که خداوند متعال برپایی آن را واجب کرده بنابراین شرکت در آن باید به مردم توصیه شود و آحاد جامعه بدانند که نباید این فضیلت بسیار مهم را از دست بدهند.

دشمنان نمازجمعه‌های ایران را با حساسیت رصد می کنند

ناصری با اشاره به اینکه تلویزیون‌های دنیا، نمازجمعه ایران را رصد می‌کنند، عنوان کرد: نمازجمعه در دیگر کشورهای اسلامی نظیر عربستان نیز برگزار می‌شود اما نمازجمعه کشور ما هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ روشنگری متفاوت است زیرا ائمه جمعه کشور ما انقلاب بوده و به دنبال بصیرت‌بخشی و ترویج روحیه انقلابی‌گری در نمازجمعه هستند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: همین روشنگری‌ها و بصیرت‌بخشی‌ها سبب شده که دشمنان روی نمازجمعه ما حساسیت داشته باشند و هرچه جمعیت در محل‌های برگزاری نمازجمعه کمتر باشد، خوشحالی دشمن بیشتر است.

وی بر لزوم تلاش رسانه‌ها بر حضور پررنگ مردم در محل‌های برگزاری نمازجمعه و شرکت در این فریضه الهی همچنین پررنگ نشان دادن این حضور تاکید کرد.

نمازجمعه محل فعالیت های حزبی و گروهی نیست

ناصری خاطرنشان کرد: نمازجمعه به عنوان یک اجتماع بزرگ شیعی متعلق به همه مردم است و محل نشان دادن حساسیت‌های حزبی و گروهی و جناحی نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی نیز بهانه‌هایی برای عدم حضور خود در نمازجمعه دارند، بیان کرد: هیچ‌یک از این بهانه‌ها شرعی نیست.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد احداث مجتمع بزرگ فرهنگی در یزد نیز اظهار داشت: برخی تنگ‌نظری‌ها سبب شده که عده‌ای در مورد ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی در یزد سد و مانع ایجاد کنند.

وی افزود: علت این تنگ‌نظری‌ها را نمی‌دانم، ما فقط نمی‌گوییم مصلی بلکه می‌گویی یک مجتمع بزرگ فرهنگی و همه استان‌ها نیز از چنین مجتمعی برخوردارند که نمونه آن میدان نقش جهان اصفهان است.

مسئولان سایر استان‌ها برای ساخت مجتمع‌های فرهنگی ولع دارند اما در یزد اینگونه نیست

ناصری تصریح کرد: در همه استان‌ها، مسئولان برای ساخت چنین فضاهایی ولع دارند اما در یزد چنین نیست در حالی که باید کمک کنند تا استان به لحاظ معنوی و فرهنگی غنی شود.

وی با اشاره به اینکه قدمت اغلب مساجد استان یزد ۳۰۰ سال به بالا است و مسئولان برای احداث فضای جدید، تلاشی نکرده‌اند، اظهار داشت: در بسیاری از مجموعه‌ها نظیر مسجد ملااسماعیل که هم‌اکنون محل برگزاری نمازجمعه است، مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آنها به لحاظ میراثی بودن مسجد، نمی‌توان اقدامی انجام داد و خدای نکرده بروز حادثه یا اتفاقی می‌تواند تلفات زیادی به دنبال داشته باشد.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: مجتمع بزرگی که مدنظر ما است، می‌تواند دارای فضاهای بسیار گسترده نظیر سالن اجتماعات استاندارد برای برگزاری همایش‌های مهم، میدان بزرگ برای برگزاری اجتماعات عظیم نظیر اجتماعات عاشورا یا استقبال‌ مردمی از مسئولان نظام و دولت، بازار سنتی، فضای سبز، حوزه علمیه، مصلی، مسجد و ... باشد و مدنظر ما فقط مصلی نیست.

یزد سالن مناسب برای برگزاری همایش‌های مهم و محلی برای اجتماع مردم ندارد

وی یادآور شد: اگر قرار باشد اجتماعی در یزد برگزار شود،‌ تنها محل اجتماع میدان امیرچخماق است که برگزاری مراسم در آن، سبب بسته شدن کل شهر و خیابان‌های اطراف آن می‌شود زیرا پارکینگ وجود ندارد و کسبه و مردم و ... متضرر می‌شوند.

ناصری خاطرنشان کرد: در مجموعه فرهنگی که مدنظر ما است، می‌توان بازارهایی ایجاد کرد که در آن هنر معماری یزد دیده شود نه اینکه در مناطق مختلف شهر، پاساژهایی ایجاد شود که هیچ پیوست فرهنگی ندارد.

وی افزود: در مجموع نظر ما این است که اسم مصلی روی این مجموعه نگذاریم زیرا به نظر می‌رسد برخی آقایان از اسم مصلی ترس دارند.

حمایت مالی از دولت نمی‌خواهیم/مسئولان سنگ اندازی نکنند

امام جمعه یزد تصریح کرد: ما از دولت پول و حمایت مالی نخواسته ایم زیرا مردم پای کار هستند اما از مسئولان می خواهیم اگر همراهی نمی کنند، حداقل طرح آماده شده را تصویب کرده و در مسیر اجرای طرح، سنگ اندازی نکنند.

وی خاطرنشان کرد: این کار موضوعی نیست که مسئولان بخواهند برای آن تصمیم گیری کنند بلکه مسئولان تنها باید به انجام این کار عمومی کمک کنند، پای کار بیایند و کاری برای شهر انجام دهند تا بعد از پایان کار خود، حداقل کاری برای این شهر انجام داده باشند و یادگاری برای نسل های آینده بگذارند.

ناصری با اشاره به اینکه برخی مسئولان بهانه هایی آورده اند که برخی مدارس هنوز نمازخانه ندارند، آنگاه ما به فکر احداث مصلی هستیم، اظهار داشت: اینها بهانه است و نباید به بهانه عقب‌ماندگی یک بخش، بخش دیگر را معطل نگاه داریم بلکه باید تلاش کنیم کمبودها را رفع کرده و به اجرای امور مهم برای شهر کمک کنیم.

کسی به هزینه‌های میلیاردی برای احیای خانه‌های قدیمی اعتراض نمی کند

وی ادامه داد: امروز میراث فرهنگی برای احیای خانه‌های خرابه قدیمی میلیاردها تومان هزینه می کند و کسی هم اعتراض نمی کند اما همین که پای مجموعه های مذهبی و فرهنگی به میان می آید، همه معترض می‌شوند.

ناصری تاکید کرد: احداث این مجتمع فرهنگی، خدمت به یزد، مردم یزد، خدمت به عاشورا و خدمت به فرهنگ دارالعباده و نسل آینده است.

وی تصریح کرد: امروز بافت تاریخی جهانی شده و اتفاق خوبی است اما مراقب باشید اشتباه نکنیم زیرا ما باید فرهنگ انقلابی و اسلامی خود را به گردشگران منتقل کنیم نه اینکه شرایطی فراهم کنیم که فرهنگ آنها بر فرهنگ مردم یزد چیره شود.

۲ هزار هکتار زمین در اختیار دانشگاه‌های یزد

امام جمعه یزد اظهار داشت: در انجام این امور باید بلندنظر و بلند همت باشیم و بدانیم که اگر سنگ اندازی شود، مردم و خدا از مسئولان مانع اجرای این طرح راضی نخواهند بود زیرا در خدمت به مردم کوتاهی کرده اند.

وی ادامه داد: امروز ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی یزد ۹۰ هزار نفر است و بیش از ۲ هزار هکتار از فضاهای شهر یزد در اختیار دانشگاه‌ها است و کسی اعتراضی ندارد اما برای بنای مجموعه فرهنگی، حتی دو درصد زمینی که در اختیار دانشگاه است را زیاد می دانند.