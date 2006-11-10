وقت طراحی جایزه جهانی عکس مقاومت فرارسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو در این مراسم درباره ویژگی های دهمین دوسالانه عکس گفت: "جامعیت و تنوع از بارزترین موضوعات و حضور هنرمندان پیشکسوت و جوان در کنار یکدیگر از ویژگی ها دهمین دوسالانه عکس است. هنر عکاسی این قابلیت را دارد که مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. با برگزاری این نمایشگاه و طیف انبوه بازدیدکننده به این فکر افتادم تا این نمایشگاه را بعد از اتمام به شکل چرخشی در سایر شهرستان ها هم برگزار کنیم."

معاون هنری وزیر ارشاد تصریح کرد: "تشکل های فراگیر عکاسی و جامعه عکاسان توانسته موجب توسعه و رونق عکاسی شود و عکاسان بتوانند در سایه این چتر فراگیر ملی مسائل صنفی و تخصصی خود را پیگیری کنند. عکاسان ما با حضور در عرصه های ملی ثابت کردند پتانسیل خوبی در این عرصه وجود دارد. چنانکه در تاریخ عکاسی ما نیز نام افرادی که به عنوان عکاس و مستندساز راهی سرزمین های پرتنش شدند و جان خود را بر سر این کار گذاشتند به چشم می خورد."

در ادامه مجتبی آقایی دبیر دهمین دوسالانه عکس با اشاره به عملکرد این دوسالانه تصریح کرد: "در این دوره دو هزار عکاس به ارائه آثارخود پرداختند و از نتیجه آثار ارسالی 700 عکس روی دیوارهای مرکز فرهنگی هنری صبا قرار گرفت. این امر نشان می دهد جامعه عکاسی ما قدم های مطلوبی به سوی جهانی شدن برمی دارد. فراهم بودن فضای مناسب برای نمایش خلاقیت های عکاسی نیز اتفاقی خجسته بود که باید آن را به فال نیک گرفت."