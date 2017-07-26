اصول چهارگانه مورد تایید اتحادیه عرب در قبال بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب در سخرانی خود در نشست نمایندگان دائم اعضای این اتحادیه با «رمزی رمزی» معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در خصوص سوریه تاکید کرد: اصول چهارگانه اتحادیه عرب در خصوص بحران سوریه بدین ترتیب است. نخست تایید هر توافق ویا تلاشی که بتواند مانع خون ریزی بیشتر سوری ها و حمایت از غیر نظامیان و رساندن کمک های بشردوستانه به مناطق محاصره شده شود.دوم مخالفت با هر اقدامی که به تجزیه سوریه و یا اخلال در شرایط آن به عنوان یک کشور یک پارچه انجامد. سوم سوریه در آینده باید دارای حاکمیت واقعی بر خاک خود باشد و تروریستها و یا جنگجوهای خارجی در این کشور حضور نداشته باشند.چهارم هر اقدام موقتی که اتخاذ می شود با توجه به اهمیت آن در خصوص متوقف کردن خون ریزی ها در سوریه نباید جای گزین روند سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه به صورت فراگیر بر اساس مصوبات ژنو شود.

مسئول سازمان ملل نیز در این نشست در خصوص آخرین تحولا ت جاری در سوریه و تماسهای «استفان دی میستورا» فرستاده سازمان ملل به سوریه با طرف های مؤثر سخن گفت.