به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته مهمترین انتصاب سازمان میراث فرهنگی برکناری معاون گردشگری و انتصاب سرپرست جدید برای این بخش از سازمان بود. رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در حکمی‌میرهادی قره‌سید رومیانی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت گردشگری این سازمان منصوب کرد. در جلسه تودیع و معارفه این معاونت نیز نه رئیس سازمان میراث فرهنگی حضور داشت و نه معاون گردشگری سابق.

در این راستا جامعه هتلداران و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور نیز در حمایت از این تغییر نامه نوشتند. کارکنان معاونت گردشگری نیز خرسند از این جابه جایی یک نامه با چندین امضا منتشر کردند.

مخالفت با طرح خانه‌مسافرها؛ این بار در حضور معاون گردشگری جدید

جمعی از مدیران گروههای هتلداری و اعضای جامعه هتلداران کشور در نشستی دور هم جمع شدند تا درباره بازنگری نظرات و آئین‌نامه‌هایی مربوط به سازمان میراث فرهنگی درباره صنعت هتلداری بحث و تبادل نظر کنند.

در این برنامه دو موضوع بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از این موضوعات اجرای طرح خانه مسافرها در کشور بود و دیگری هم اندیشی درباره تشکلی که همه مراکز اقامتی از جمله هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها و خانه مسافرها تحت نظر آن باشند.

سپس سرپرست معاونت گردشگری کشور که به تازگی حکم خود را از ریاست سازمان میراث فرهنگی گرفته بود پس از شنیدن صحبت‌های آنها نظرش را در این باره اعلام کرد.

مسیح الله صفا رئیس جامعه هتلداران کیش گفت: اکنون هتل‌ها خالی هستند و مراکز اقامتی که عضو جامعه هتلداران و مراکز اقامتی دیگر نیستند و هیچ نظارتی بر کیفیت خدمات آنها نمی‌شود بسیار مشکل آفرین شده اند و تعداد این مراکز کم نیست. حدود ۲۶ هزار مرکز اقامتی غیرمجاز در کیش وجود دارد که کمتر از ۵۰ درصد ضریب اشغال دارد.

مستقیمی‌از اتحادیه هتلداران قم نیز گفت: طرح خانه مسافرها حدود ۱۲ سال پیش هم مطرح بود. برخی از آن‌ها در مشهد هم کار می‌کردند اما تحت عنوان خانه‌های استیجاری. در مسئولیت جدید سازمان میراث فرهنگی نیز با عنوان خانه مسافر در آئین نامه‌های گردشگری نام برده شده اند.

این هتلدار ادامه داد: به ما اعلام کردند اگر هتل‌ها استانداردسازی کنند نرخ شان آزاد می‌شود بعد شرکت‌های کوچکی برای استانداردسازی ایجاد کرده و تمام کشور را ملزم کردند که باید تحت نظارت آن استانداردسازی شود. پروانه‌های هتل‌های ما را نیز تقلیل داده و اعلام کردند که باید هر سال تمدید شوند.

تبادل نظر درباره ایجاد یک تشکل واحد برای همه واحدهای اقامتی کشور

یکی از موضوعات مطرح شده در نشست هم اندیشی اعضای جامعه هتلداران کشور که عصر روز اول مرداد در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد ایجاد تشکل واحدی برای همه مراکز اقامتی از جمله هتلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها و خانه مسافرها بود. در این نشست هر یک از اعضای این جامعه نظرات خود را پیرامون این تشکل اعلام کردند.

مستقیمی‌از اتحادیه هتلداران قم در این باره گفت: ما اکنون در حالی برای مهمانپذیرها تصمیم گیری می‌کنیم که نماینده ای از آنها در این نشست حضور ندارد. مهمانپذیرها تشکل‌های خوبی در چند شهر دارند پس نمی‌توان در این جلسه برای آنها تصمیم گیری کرد.

خداکرم نصرتی از هتلداران بوشهر نیز گفت: سازماندهی خانه مسافرها چه سودی برای ما دارد چرا ما باید آنها را سازماندهی کنیم. شاید در برخی از شهرها مانند مشهد وجود این خانه مسافرها و سازماندهی آنها نیاز باشد ولی در جایی مثل بوشهر ضرورت ندارد.

وی گفت: بهتر است بار آنها را روی دوش ما هتلداران نگذارید چون نمی‌توانیم فردا پاسخگوی تخلفات آنها باشیم.

در این نشست برخی از اعضای جامعه موافق چنین تشکلی بودند و برخی دیگر مخالفت کردند. دلیل مخالفتشان هم این بود که خانه مسافرها مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند که حضور آنها در کنار هتل‌ها آن هم در یک تشکل واحد شاید درست نباشد.

ایجاد تشکل مجتمع‌های بین راهی

سومین جلسه کارگروه هتل داری و مجتمع‌های پذیرایی شورای عالی سیاستگذاری تدوین سند ملی توسعه گردشگری با همکاری کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان میراث فرهنگی در سالن اجتماعات شرکت توسعه سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد.

در این برنامه اعضای جامعه هتلداران ایران سرمایه گذاران مجتمع‌های خدمات بین راهی، دبیر کمیته گردشگری کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور کمیسیون اجتماعی مجمع حضور داشتند.

در این برنامه جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: برای تهیه سند توسعه گردشگری کشور کارگروه‌هایی تشکیل شده بود که یکی از آنها کارگروه هتلداری و واحدهای بین راهی و پذیرایی است. در این جلسه قرار است مسائل و مشکلات مربوط به مجتمع‌های بین راهی و واحدهای پذیرایی حتی واحدهای پذیرایی داخل هتل‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

حمزه‌زاده بیان کرد: عمده مشکلات این است که بارها مسئولان مجتمع‌های بین راهی اعلام می‌کنند از شورای اصناف درباره پروانه کسب به آن‌ها مراجعه کرده و یا باید به وزارت بهداشت پاسخ بدهند. همچنین از لحاظ مالی نیز این واحدهای کوچک دچار مشکلات فراوانی هستند. تصور می‌کنم بالای ۲ هزار واحد بین راهی داریم که فقط برای واحدهای شمال کشور یک تشکل ایجاد شده و برای واحدهای جاده هراز نیز یک تشکل دیگر. اما هنوز در سطح کشور یک تشکل قوی که تمام مجتمع‌ها را تحت پوشش داشته باشد نداریم، پس باید برای ایجاد چنین تشکلی به این مجتمع‌ها کمک شود، چون آن‌ها هم از خانواده هتل‌ها هستند.

تفاهم‌نامه استحکام‌بخشی سایت جهانی تخت سلیمان تمدید شد

نشست بررسی روند استحکام بخشی ایوان غربی تخت سلیمان (ایوان خسرو) با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، فرهاد عزیزی مدیر کل امور پایگاه‌های جهانی، پروفسور یگر، محمد فتحی مدیر پایگاه تخت سلیمان به همراه تعدادی از کارشناسان ارشد پایگاه‌های جهانی تخت سلیمان و ارگ بم برگزار شد.

پرفسور یگر به عنوان یکی از اساتید دانشگاه درسدن آلمان که از سال ۲۰۱۱ با مجموعه‌های جهانی تخت سلیمان و ارگ بم همکاری دارد در این نشست به ارائه گزارش عملکرد تیم آلمانی در رابطه با اقداماتی که در محوطه جهانی تخت سلیمان انجام شده پرداخت. همچنین در این نشست مجموعه فعالیت‌هایی که قرار است کارشناسان ایرانی با همکاری دانشگاه درسدن در ارگ بم، میدان نقش جهان اصفهان و شوشتر در آینده انجام دهند مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین تفاهم همکاری مشترک بین سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه درسدن آلمان در خصوص استحکام بخشی ایوان غربی تخت سلیمان که از شاخص ترین بناهای این مجموعه با دو دوره معماری ساسانی و ایلخانی است به مدت ۵ سال تمدید شد.