پروژه انتقال خط لوله گاز دامغان به نکا تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل ابراهیمزاده شامگاه چهارشنبه، در جلسه شورای اداری شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با اشاره به تکمیل انتقال خط لوله گاز دامغان به نکا اظهار کرد: انتقال خط لوله گاز دامغان به نکا بهعنوان یکی از زیر ساختهای تامین گاز پایدار مازندران و دیگر استانهای شمالی به شمار میآید چرا که با افتتاح و بهرهبرداری از این طرح بحث کمبود گاز در استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، گلستان و مازندران برطرف خواهد شد.
وی افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح ۱۵ هزار مشترک در ۱۵۱ روستای شهرستان نکا، بهشهر و گلوگاه از نعمت گاز برخوردار میشوند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: ۲۲ پیمانکار با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان این طرح گازرسانی را به پایان رساندند که در هفته آینده شاهد بهرهبرداری از این طرح خواهیم بود.
ابراهیمزاده با اشاره به زمان بهرهبرداری از طرح احداث خط لوله گاز دامغان به نکا بیان کرد: احداث خط لوله گاز دامغان به نکا به پایان رسیده است و در حال حاضر منتظر تعیین محل و زمان افتتاح از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هستیم.
به گفته وی این خط انتقال، استراتژیک بوده و با بهرهبرداری از آن در هفته دوم مرداد میتوان استمرار و پایداری گاز مازندران در تمام فصول سال خصوصاً در زمستان که مردم استان همچنان دغدغه افت فشار گاز را داشتند برطرف کند.
این مسئول ادامه داد: این پروژه در دولت هشتم و نهم آغاز شد ولی متاسفانه علیرغم درآمدهای نفتی عملکرد خوبی نداشته اما در دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ به مبلغ یکهزار میلیارد تومان میلیارد تومان مصوب شد که خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته این طرح تکمیل و به اتمام رسید.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به نقطه اوج و کاهش محرومیتها باید طبق برنامه اصولی پیش رفت چرا که شرط بدست آوردن بودجه و کاهش محرومیتها، داشتن یک برنامه اساسی برای رفع محرومیتها است.
ابراهیمزاده با اشاره به اشاره به عملیاتی شدن گازرسانی به ۸۵ هزار نفر در سال ۹۵، تصریح کرد: استانداری مازندران در سال ۹۴، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نقدینگی وارد استان کرد، این امر درحالی است که ۸۵ هزار نفر توسط شرکت گاز از نعمت گاز برخوردار شدند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران بیان کرد: گازرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید در کل کشور عملیاتی شود این مهم در حالی است که شرکت گاز مازندران ضمن اولویت قرار دادن فرهنگ جهادی و خدمت بیمنت به مردم همچنان خود را موظف به محرومیتزدایی از سطح روستاهای استان میداند.
این مسئول با تاکید بر وصول مطالبات شرکت گاز از برخی از شرکتها و ارگانهای دولتی، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاهها باید برای وصول مطالبات از شرکتها و کسانی که از این امر فرار میکنند بسیج شوند چرا که بدهکاریهایی که نسبت به شرکت گاز بهعنوان حقالناس وجود دارد، تحت هر شرایطی باید پرداخت شود.
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