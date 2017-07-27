هشتمین شماره گاهنامه رصد استراتژیک در بیروت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین شماره از گاهنامه رصد استراتژیک ویژه ماه ژوئیه ۲۰۱۷میلادی در ۵۴ صفحه توسط مرکز مشاوره ای مطالعات و اسناد در بیروت منتشر شد. در گزارشی که رایزنی فرهنگی ایران در لبنان در اختیار ما قرار داده است چنین آمده است:

در این شماره مقالات ذیل را می خوانیم:

- معضل حزب الله در سوریه، از گروه بحران که تصویری از وضعیت و واقعیت های موجود، چالش ها،تحریم های عربستان، حزب الله و هم پیمانانش و نیز بشار اسد، روسیه و راههای خروج از بحران سوریه را ارائه می کند.

- آینده وضعیت مالی داعش، نوشته تعدادی از پژوهشگران مؤسسه راند که در خصوص سه سناریوی مالی پیش روی داعش، منابع مالی داعش، نفت، مالیات و دیگر منابع مالی آنها و چگونگی مصرف کردن اموال توسط آنها و آینده ای که به عنوان یک سازمان برای ادامه فعالیت داعش پیشی بینی شده است بحث می کند.

- خروج از خلیج فارس، نفت و راهبرد نظامی آمریکا، نوشته چارلز گلاسر و رزماری کیلانک منتشر شده در مجله فارین افیرز، که در خصوص سناریوهای آمریکایی در منطقه حوزه خلیج فارس برای حفظ منافع خود مطالبی ارائه کرده است.

- خاورمیانه۲۰۱۷م،شامل خلاصه ای است از مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس بروکینگز که در مارس ۲۰۱۷ برگزار شد. مقالاتی با عناوین: عراق پس از موصل؛سوریه بعد از حلب؛ مشکل یمن؛ آینده سیاست خارجی عربستان؛ ایران تا به کجا؟ و روسیه در خاورمیانه.

- استراتژی خاورمیانه،گزارش پایانی کمیته خاورمیانه پیمان آتلانتیک شمالی به ریاست مادلین آلبرایت و استفان هادلی در خصوص طرح ها و دیدگاههای موجود درباره استراتژی ها در خاورمیانه.

- دیدگاه روسیه درخصوص نظام جهانی نوشته اندرو کلینت ریچز از مؤسسه راند.

- شهروندان اسرائیلی، شهروندان درجه دو، نوشته اسعد غانم چاپ مجله فارین افیرز در آگوست ۲۰۱۶

مرکز مشاوره ای مطالعات و اسناد وابسته به حزب الله بوده و در این گزارش های دوره ای، مهم ترین پژوهش ها و مطالعات راهبردی منتشر شده از سوی مراکز مطالعات بین المللی را ترجمه و تلخیص می کند و در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.