متلاشی شدن یک گروهک تروریستی داعشی در الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه النهار گزارش داد که این گروهک تروریستی متشکل از ۳ عضو بوده و برای ترور یک افسر پلیس بلند پایه و یکی از فرماندهان نیروهای ژاندارم برنامه ریزی میکرد.

نیروهای امنیتی الجزایر هم چنین توانستند نقشه های دیگر برای انجام عملیات تروریستی توسط این گروهک تروریستی در الجزایر را خنثی کنند.عمده فعالیت های این افراد در مناطق تیبازة والبلیدة وعین الدفلی پایتخت این کشور بوده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی الجزایر گزارش داد که سرکرده این گروهک تروریستی «محمد یاسن اکنوش» ۴۳ ساله بود که یکی از سرکردگان سابق تشکیلات القاعده به شمار می آید.این عنصر تروریستی از طرف سیستم قضایی فرانسه ۱۰ سال قبل به ۸ سال حبس محکوم شده بود.