وزنه برداران ایران ۴ مدال به دست آوردند/ بیرالوند نقره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا، امروز (چهارشنبه۴ مردادماه) با رقابت دسته ۶۹ کیلوگرم گروه A با حضور روح الله بیرالوند، حسین سلطانی و مصطفی زارعی ۳ ملی پوش رده سنی نوجوان و جوان کشورمان در سالن ورزشی ارتش کشور نپال برگزار شد. در نهایت روح الله بیرالوند در رده نوجوانان در حرکت دوضرب و مجموع نقره گرفت و حسین سلطانی در حرکت دوضرب و مجموع برنزی شد.

۵ شرکت کننده در رده سنی نوجوانان و ۸ وزنه بردار در رده سنی جوانان در دسته ۶۹ کیلوگرم به رقابت پرداختند.

ورزشکاران عربستان و ازبکستان در دو رده سنی برای تیم های خود در این وزن به روی تخته رفتند.

روح الله بیرالوند در حرکت یکضرب ۱۲۵ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۵۲ کیلوگرم و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم به دو مدال نقره حرکت دوضرب و مجموع دست پیدا کرد.

حسین سلطانی، وزنه بردار رده سنی جوانان نیز در حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه ۱۳۲ کیلوگرمی شد، در حرکت دوضرب وزنه ۱۵۳ کیلویی بالای سر برد و در مجموع با ثبت وزنه ۲۷۸ کیلوگرم به دو مدال برنز حرکت دوضرب و مجموع رسید.

مصطفی زارعی، در حرکت یکضرب وزنه ۱۳۰ کیلویی و در حرکت دوضرب وزنه ۱۵۰ کیلویی را به نام خود ثبت کرد تا با مجموع ۲۸۰ کیلوگرم دستش از مدال کوتاه بماند.