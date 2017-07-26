نخستین جلسه هماهنگی اتاق های بازرگانی سه گانه خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه جلسه کمیته هماهنگی اتاق های بازرگانی سه گانه خوزستان با حضور معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان، رییس سازمان صنعت معدن تجارت و مسئولان اقتصادی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع معادت استان خوزستان برگزار شد.

ارائه راهکار و هدایت جلسات اقتصادی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی استان توسط بخش خصوصی از جمله انتظاراتی بود که توسط نجفیان رئیس سازمان توسعه صادرات و قصی پور مدیر کل انور اقتصادی استانداری خوزستان مطرح شد.

سید نوالله حسن زاده رییس سازمان معدن و تجارت استان خوزستان نیز در این نشست وجود سه اتاق بازرگانی در این استان فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست و بر لزوم تعامل هر سه اتاق و همچنین نهادهای دولتی همچون سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد و از بخش خصوصی خواست با هم افزایی نقشه راهی برای برون رفت از مشکلات ترسیم کنند.

رئیس اتاق تعاون استان خوزستان نیز با یادآور شدن اینکه تعاون یکی از سه نوع اقتصاد کشور است به اشتراک بخش تعاون با بازرگانی اشاره کرد و تعامل اتاق های بازرگانی و تعاون را اثربخش در بهبود وضع اقتصاد دانست.

مرتضی رخیصی به مشکلات بخش تولید و موضوع کاهش کیفیت تولیدات نیز اشاره و اظهار کرد: شرکت های تعاونی تولید نامرغوب ندارند بلکه تلاش می کنند تولید با قیمت تمام شده برای آنها برابری کند.



روسا و نائب روسای اتاق های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر نیز به بیان مشکلات تجارت در استان همچون قوانین محدود کننده و سخت گیری های مالیاتی و مشکلات در تخصیص تسهیلات دولتی پرداختند و ورود دولت برای رفع این مشکلات را خوستار شدند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و تجارت خرمشهر همچنین بر لزون توجه برابر به واردات کالا تاکید کرد.

وی ضعف مدیریت در ادارات بندر و گمرک و نبود نظارت و برخورد قاطع با پیمانکار را از مهمترین موانع واردات دانست.

هانی فیصلی در پایان گفت: پیمانکار با نداشتن امکانات و تجهیزات کافی باعث ایجاد مشکل شده و به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.