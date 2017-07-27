سرمایه گذاری ۱.۵میلیارد دلاری برای ساخت مجتمع پتروشیمی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده شب چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان دیلم، اظهار داشت: تاخیر در اجرای پروژه های پتروشیمی در استان بوشهر به دلیل تکمیل مطالعات زیست محیطی، تامین خوراک صنایع پتروشیمی و ایجاد زیر ساخت های مناسب بود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران مشارکت خوبی را در اجرای این پروژه ها داشته اند، افزود: سرمایه گذاران این بخش دارای تجربه لازم در این نوع فعالیت هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار برای ساخت این صنایع عظیم سرمایه گذاری خواهد شد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: با ساخت این پنج مجتمع پتروشیمی گاز طبیعی و مواد پلیمری تولید میشود که در داخل و خارج از کشور مصرف دارد.

وی بیان کرد: پس از تکمیل این پروژه پتروشیمی پروژه های پایین دستی برای سرمایه گذاری بیشتر ساخته می شود که نقش مهمی در رونق اقتصاد و اشتغال دارد.