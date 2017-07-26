نقش زنان با تربیت دختران توانمند و کارآفرین موثر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه چهارشنبه با حضور در جشن کرامت و آغاز اشتغال زایی زنان در روستای اسلام آباد بخش قیام دشت شهرستان ری با بیان اینکه سال جاری از جانب رهبر معظم انقلاب به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است اظهار داشت: اشتغال زنان روستایی حرکت بسیار مناسبی جهت توانمند سازی زنان این منطقه محسوب می شود.

مولاوردی افزود: زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و شایسته است نگاه و توجه مخصوصی به زنان داشته باشیم.

وی گفت: اشتغال زایی و توانمندسازی زنان دو شعار مهم در دولت است و زنان ما زمانی می توانند نقشی موثر را ایفا کنند که به سوی تربیت دختران توانمند و کارآفرین بروند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه طرح اشتغال زایی زنان روستایی با توجه به فرهنگ محلی به صورت آزمایشی در روستای اسلام آباد شهرستان ری به اجرا درآمده است گفت: امیدواریم که اجرای این طرح الگوی مناسبی برای سراسر کشور باشد.

وی درپایان بیان داشت: همکاری زنان در قسمت های مختلف سبب تقویت در بخش خصوصی و توسعه کار آفرینی و رفاه عمومی است.

گفتنی است در این مراسم فرماندار ویژه شهرستان ری، جمعی از مسئولان شهرستانی و تعدادی از زنان کارآفرین شهرستان ری نیز حضور داشتند.

