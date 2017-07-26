۵ مرداد ۱۳۹۶، ۲:۰۹

سعد الحریری:

ترامپ درخواستی از من برای مواضع سختگیرانه علیه ایران نداشت

نخست وزیر لبنان پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفته است که ترامپ وی را به اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه ایران ترغیب نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیاه، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان پس از دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، گفته است که طرف آمریکایی از وی درخواستی برای اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه ایران نداشته است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در نشست خبری مشترک با «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در واشنگتن مدعی شد که «حزب الله تهدیدی برای لبنان و منطقه است».

ترامپ در این نشست خبری مدعی شد: «ارتش لبنان تنها مدافعی است که لبنان به آن احتیاج دارد و حزب الله تهدیدی برای لبنان و تمام منطقه است».

رئیس جمهور آمریکا در بخشی دیگر از یاوه گویی های خود ادعا کرد: «حقیقت این است که حزب الله از منافع خود و منافع ایران دفاع می کند».

