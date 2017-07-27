۸۸ هزارتن محصول گوجه فرنگی از مزارع شهرستان طارم برداشت می شود

مجتبی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر به برد اشت محصول گوجه فرنگی از مزارع شهرستان طارم اشاره کرد و افزود: امسال پیش بینی می شو د بیش از ۸۸ هزار و ۷۵۰ تن محصول گوجه فرنگی از مزارع شهرستان طارم برداشت و روانه بازار شود.

وی اظهار کرد: دو هزار و ۷۵۰ طارمی بهره بردار محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم هستند و دو هزار و ۵۰ هکتار سطح زیر کشت محصول گوجه فرنگی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طار م گفت: یکی از محصولات مهم و با ارزش شهرستان گوجه فرنگی است که با توجه به کیفیت بالای آن قسمت عمده ای از محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز داخل استان به استانهای هم صادر می شود.

اسکندری یاد آورشد: سازمان جهاد کشاورزی به فرآوری گوجه فرنگی تاکید دارد و در شهرستان مشکل فرآوری گوجه فرنگی وجود ندارد و تنها در شهرستان طارم یک واحد فرآوری گوجه فرنگی وجود دارد.

وی افزود: خرید حمایتی گوجه فرنگی و توسعه صادرات از جمله اقدامات انجام گرفته به منظور تعادل بخشی به قیمت گوجه فرنگی در استان زنجان است، خاطرنشان کرد: در جلسات برگزار شده با تجار و صادرکنندگان بنا شد تسهیلات مورد نیاز تجار برای توسعه صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه دراستان فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی طارم تصریح کرد: در سال گذشته از پنج کارخانه رب در استان زنجان فقط یک کارخانه فعال بود.