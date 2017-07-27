۵ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

افزایش کنترل و نظارت بر کشتارگاه‌ها در استان مرکزی ضروری است

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مرکزی مشاهده نشده گفت: افزایش کنترل و نظارت بر کشتارگاه در استان مرکزی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: براساس سیاست و برنامه وزارتخانه بهداشت و درمان که گسترش حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماری ها است، تلاش داریم در استان مرکزی نیز این مهم در اولویت باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: این برنامه در راستای مقدم شدن پیشگیری بر درمان مورد توجه قرار گرفته چرا که سلامت جامعه را ارتقا می دهد و از تحمیل بسیاری هزینه های سنگین درمانی جلوگیری می کند، اما متاسفانه روند اجرایی طرح چندان مطلوب نیست.

طاهراحمدی بیان کرد: از سوی دیگر برخی برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری ها نیازمند همکاری میان بخشی است، به طور مثال طرحی که اخیرا برای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز، پایه گذاری شده تنها مرتبط با حوزه بهداشت و درمان نیست و ۲۳دستگاه اجرایی در این زمینه مسئول هستند، بنابراین همکاری در پیشبرد برنامه تاثیر به سزایی دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به موضوع انجام طب سنتی و معضلاتی که در این رابطه وجود دارد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر طی سنتی در بسیاری موارد در مکان هایی غیر از مطب ها و توسط افراد غیرپزشک صورت می پذیرد که این مساله مشکلات و خطراتی به دنبال دارد و باید از آن جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: عمدتا افرادی در این حوزه کار می کنند که از آگاهی های پزشکی و علمی برخوردار نیستند و از طب سنتی نیز چیزی نمی دانند، حل این مشکل مستلزم شناسایی این افراد و برخورد قانونی جدی با آنها است.

طاهراحمدی ادامه اداد: از سوی دیگر بایستی مردم در این رابطه آگاه شوند و از مراجعه به افراد غیرمتخصص یا مکان های غیررسمی برای انجام طب سنتی خودداری کنند، در این زمینه رسانه ها باید با جدیت، کار آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم را برعهده بگیرند تا امکان فعالیت افراد سودجو و غیرمتخصص در این زمینه سلب شود.

