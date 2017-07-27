به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا خباز به مناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد که در ابتدای آن آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید چون برای نماز جمعه ندا در داده شد به سوی خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید، اگر بدانید این برای شما بهتر است (سوره جمعه آیه ۹)؛ پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی ایران است، نمازی پر فضیلت و دشمن شکن که خداوند سبحان در سوره جمعه صراحتا مومنان را به حضور و اقامه باشکوه آن دعوت کرده است.

وی می نویسد: بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردها و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اقامه پرشکوه نماز جمعه است که می توان از آن به عنوان نمادی از عزت، اقتدار و وحدت میان آحاد جامعه اسلامی و مسئولان یاد کرد که اقامه آن موجب بصیرت افزایی و کاهش مشکلات و بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به آحاد جامعه اسلامی می شود، وجود امامان جمعه و در راس آن نماینده ولی فقیه در استان به عنوان ستون و پشتوانه ای محکم در گسترش و ترویج فرهنگ اخلاق مداری، وحدت و همراهی در امور اجرایی و عمومی استان است و این امر می تواند بیش از پیش مسئولان را در خدمت رسانی به مردم یاری رساند.

خباز ادامه می دهد: سالروز تاریخی اقامه اولین نماز جمعه توسط مرحوم طالقانی (ره) را به ائمه جمعه استان و به ویژه آیت الله سید محمد شاهچراغی، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، تبریک عرض می کنم؛ امید که در سایه همدلی و همراهی تمامی مسئولان نظام و به برکت دعای خیر و انفاس روحانی علمای دین، بتوانیم موفق به ارائه بهترین خدمات به مردم نجیب و قدرشناس استان که همانا صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند، شویم.