کلنگ احداث دبستان روستای سوته بخش سرشیو سقز بر زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، طی مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، مدیر آموزش و پرورش، مسئولین شهرستانی و همچنین اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان، کلنگ احداث دبستان روستای سوته از توابع بخش سرشیو سقز در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع بر زمین زده شد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در این مراسم ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران امر خیر مدرسه سازی گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز تلاش های مداومی در امر مدرسه سازی و محرومیت زدائی در حوزه مهم و حیاتی تعلیم و تربیت دارند که این اقدام آنها شایان تقدیر و تشکر است.

محسن بیگلری بیان کرد: در حقیقت خیرین نیک اندیش با ساخت و تجهیز مدارس، به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار باعث ترغیب و قوت قلب مسئولان و همچنین رضایت مندی مردم و در مرحله بالاتر رضایت خداوند می شوند و باید از این حرکت ها و اقدامات خداپسندانه به بهترین نحو ممکن تجلیل و حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه شناسایی مدارس قدیمی و دارای بافت فرسوده از تمامی موارد حمایتی دولت برای امر آموزش و پرورش واجب تر است، بیان کرد: می بایست در این زمینه بیش از پیش اقدام شود و تجربه نشان داده است که کوچکترین اهمال در این زمینه تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

محمد برومند، مدیر آموزش و پرورش سقز نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به ساخت چندین مدرسه در بخش سرشیو، گفت: این مدرسه با مساحت ۳۰۰ متر مربع و با هدف ساخت مدرسه یک کلاسه و دارای امکانات لازم برای اجرای برنامه های درسی و تربیتی در روستای سوته با اهدای زمین از طرف خالد خوش کلام و مراحل ساخت و تکمیل این پروژه از طریق آقای محمد رسول کریمی اجرا خواهد شد و تا مهر ماه ۹۶ به بهره برداری می رسد.