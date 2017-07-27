۹هزارمیلیاردریال برای رفاه اجتماعی مرزنشینان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی چهارشنبه شب در شهرستان مرزی پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی با اشاره به بهبود وضعیت کوله بران در دولت یازدهم اظهارداشت: دولت بخشی از بار کوله بران را به دوش می کشد و برای حل مشکلات آنان تلاش می کند.

وی با بیان اینکه کولبری، واقعیت معیشت مرزی را نشان می دهد و سالم ترین معیشت در بین مرزنشینان به شمار می رود افزود: کوله بری باید با حفظ سلامت جسمانی مرزنشینان همراه باشد و استفاده از ایده چرخ دستی برای حمل بار توسط کوله بران نیاز به مطالعه دارد.

ربیعی در ارتباط با بیمه کوله بران نیز گفت: پذیرش بیمه کوله بران در ابتدا کمی سخت به نظر می رسید اما با بررسی ها کامل این طرح عملی شد و علاوه بر پیرانشهر، کوله بران سایر شهرهای مرزی نیز از این مزیت بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از این طرح کوله بران بازنشسته می شوند و از بیمه سلامت نیز استفاده می کنند عنوان کرد: صندوق تعاونی بازارچه و صندوق تعاونی کوله بران تشکیل شده که این صندوق ها در صورت تشکیل از طریق اعطای تسهیلات کم بهره مورد حمایت قرار می گیرد.

ربیعی همچنین از رای بالای مردم پیرانشهر به دکتر روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت و افزود: مردم این شهرستان مرزی با علم به خدمات دولت یازدهم بار دیگر به دکتر روحانی رای دادند و بنده برای قدردانی و رفع مشکلات این مردم به پیرانشهر سفر کرده ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از سفر خود به پیرانشهر را بررسی سه محور راه اندازی اورژانس اجتماعی، اشتغال و رسیدگی به وضعیت کوله بران اعلام کرد و گفت: اورژانس اجتماعی در هفته جاری در آذربایجان غربی و از جمله پیرانشهر راه اندازی می شود.

وی در خصوص درخواست نماینده مردم پیرانشهر و سردشت مبنی بر احداث درمانگاه تامین اجتماعی پیرانشهر اعلام کرد که امروز دستور لازم جهت احداث این طرح صادر شد و به زودی احداث درمانگاه تامین اجتماعی سردشت نیز آغاز می شود.

وی در خصوص اشتغالزایی در این استان مرزی و شهرستان پیرانشهر نیز اعلام کرد که جزئیات طرح اشتغالزایی آذربایجان غربی مشخص شده و بخش فنی و حرفه ای جهت آموزش متقاضیان در این مسیر مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش اعلام کرد که در پیرانشهر با بحث بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم و باید سعی شود تا این دانش آموزان به مدرسه بازگردند.

به گفته وی بخش فرهنگی یکی از اصلی ترین دلایل بازماندگی از تحصیل دانش آموزان در شهرهای کوچک همچون پیرانشهر است که باید مورد توجه و آسیب شناسی قرار گیرد.

ربیعی در خصوص ظرفیت های پیرانشهر در بخش اشتغالزایی نیز گفت: این شهرستان در صنایع تبدیلی، خدمات، کشاورزی و صنعت ظرفیت بالایی دارد.

وزیر کار با اشاره به اینکه آب فراوانی در پیرانشهر وجود دارد، اظهار کرد: برنامه تجهیز زمین های کشاورزی به سامانه آبیاری مدرن به خوبی پیش رفته و اعتبارهای خوبی نیز جذب شده است که آثار اشتغالزایی آن به زودی مشخص می شود.

به گفته وزیر کار در بخش خدمات نیز امکان ایجاد اشتغال در این شهرستان وجود دارد و بازارچه های مرزی نیز می تواند در این مسیر مفید باشد.

وی به ظرفیت های این شهرستان در حوزه ICT نیز اشاره کرد و ادامه داد: تحصیل کرده های زیادی در این زمینه در پیرانشهر و مناطق کردنشین وجود دارد و اکنون نرم افزار (شوفر) طراحی شده توسط جوانان تحصیل کرده سنندج به اروپا صادر می شود.

وی گفت: زبان کردی زبان تعداد زیادی از مردم جهان است و در بخش تولید نرم افزار ظرفیت بالایی وجود دارد و بنده آماده حمایت از تولیدکنندگان در این بخش هستم.

وی با تاکید بر اینکه ارتباطات مرزی از سال های دور در پیرانشهر وجود داشته است، افزود: فروش کالا در پیرانشهر ایده درستی است ولی این مساله نباید از توسعه گردشگری در این شهرستان جلوگیری کند.

وی افزود: اسکان شبانه گردشگرانی که برای خرید به پیرانشهر می آیند، می تواند برای مردم این شهرستان اهمیت زیادی داشته باشد زیرا حضور یک خانواده و استفاده از جاذبه های گردشگری به اقتصاد منطقه کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه پیرانشهر نیاز به احداث هتل های لوکس ندارد، افزود: امروزه گردشگران اقامت شبانه در یک خانه سنتی روستایی و غذاهای محلی را ترجیح می دهند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد تورهای خانوادگی، گردشگری و بوم گردی می تواند اقتصاد شهرستان را شکوفا کند و این زیرساخت ها باید در شهرستان ایجاد شود.

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی که برای افتتاح برخی از واحدهای تولیدی، امضای سند توسعه اشتغال آذربایجان غربی و بازدید از واحدهای نمونه تولیدی در حوزه اقتصاد مقاومتی به این استان سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه با کوله بران پیرانشهر عکس یادگاری گرفت.