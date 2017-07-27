کاروان رضوی با استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان رضوی به همراه ۵ تن از خادمان حرم امام رضا(ع) به مناسبت دهه کرامت در سفر به استان قزوین و حضور در شهرها و روستاهای استان عطر رضوی را در فضای استان طنین انداز می کنند.

این کاروان ۵ نفره از سوم مرداد ماه وارد استان قزوین شده اند و پرچم متبرک به آستان قدس رضوی را در میان مردم و عاشقان حضرت برده و با اجرای برنامه های فرهنگی فضای معنوی حرم را در میان مردم طنین انداز می کنند.

کاروان رضوی صبح روز پنجشنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

سید مسعود موسوی مسئول کاراون رضوی در این دیدار گفت: در مدت ۱۰ روز اقامت خود در استان قزوین ضمن سفر به شهرستانها، شهرها و روستاهای مختلف ۲۰۰ عنوان برنامه را اجرا می کنیم.

وی افزود: استقبال مردم استان از کاروان رضوی بسیار خوب و پرشور است و از سوم مرداد ماه تاکنون با حضور در مسجد امام رضا(ع)، مزار شهدا، دیدار با خانواده شهید رمزی، حضور در مسجد جوادالائمه، بیمارستان کوثر و بوعلی، دیدار با دختران نخبه قزوین نیز انجام می شود.

موسوی بیان کرد: شرکت در مراسم اختتامیه طرح ولایت و اردوهای جهادی، صبح گاه مشترک، حضور در مزار شهدای شهرستانها و دیدار با مردم در این سفر پیش بینی شده است.

مسئول کاروان رضوی در استان قزوین یادآورشد: کاروان رضوی با سفر به ۳۱ استان و ۵۰۰ شهر کشور و ۳۳ کشور جهان برای ترویج فرهنگ رضوی و اجرای برنامه های فرهنگی اقدام می کند.