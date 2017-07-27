مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن در بخش دانشجویی از امروز با حضور تیم های ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی شروع شد.

تیم ربات انسان نمای MRL (کیدسایز) دانشگاه آزاد قزوین در نخستین مسابقه خود برابر تیم آی.تی اندرویز برزیل، موفق شد با نتیجه ٣ بر صفر این تیم را شکست دهد تا آغازی قدرتمندانه در این رقابت ها داشته باشد.

این در حالی است که تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در رشته ربات فوتبالیست سایز کوچک نیز در رقابت با تیم Roboime از کشور برزیل با نتیجه مقتدرانه ۱۰ بر صفر به پیروزی برسد.

دومین مسابقه این تیم، از ساعت ١٨ به وقت محلی و با تیم kgpkubs از کشور هندوستان خواهد بود.

در این دوره از مسابقات ، در بخش بزرگسالان، تیم‌هایی از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایلخچی، یزد، اصفهان، واحد علوم و تحقیقات و سایر دانشگاه‌های ایران در مسابقات جهانی ربوکاپ شرکت خواهند کرد.