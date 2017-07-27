روزهای پرکار پلیس گلستان/تیراندازی خیابانی و کلاه برداری اینترنتی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: هشدار می دهم اگر صدای تیراندازی اذیت تان می کند برای لحظاتی، حین خواندن این گزارش، گوش هایتان را بگیرید.

ساعت به وقت شامگاه پنج شنبه، ۲۲ تیرماه، است. تیراندازی در شهرک آپادانا گرگان باعث حضور پلیس در آن منطقه می شود. مجرمین علی رغم اخطارهای پلیس و شلیک های هوایی متواری می شوند.

ترافیک محور ناهارخوران و جمعیت حاضر در محل حادثه و ملاحظه ماموران در تیراندازی برای پیشگیری از آسیب دیدن مردم عواملی است که به فرار مجرمان کمک می کند. تحقیقات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای دستگیری متهمان آغاز می شود.

پلیس در گیر و دار دستگری عوامل تیراندازی گرگان است که خبر می رسد در رامیان و علی آباد کتول نیز افرادی با اسلحه شکاری مورد سوء قصد قرار گرفته اند. هنوز صدای تیراندازی قطع نشده که سلاح شکاری حتی پایش به اختلافات خانوادگی هم باز شده و از رامیان خبر می رسد که فردی با اسلحه شکاری به خانواده همسرش شلیک کرده است.

رفته رفته بازار شایعات و خبرهای غیرموثق در فضای مجازی داغ می شود. از حمله داعشی ها تا درگیری های طایفه ای، هرکسی از ظن خود این تیراندازی ها را تفسیر می کند . شایعات دست به دست می چرخند و هر کسی تفسری از حوادث اخیر می کند تا این که نیروی انتظامی گلستان را به عکس العمل وادار می کند و فرماندهی انتظامی استان گلستان ضمن وعده دستگیری ۴۸ ساعته عوامل برهم زننده امنیت، از مدیران کانال های خبری می خواهد از انتشار اخبار غیرموثق و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

وعده دستگیری پلیس عملی شد

طولی نمی کشد که نیروی انتظامی گلستان به وعده خود عمل کرده و طی چند عملیات غافلگیرانه پلیسی عاملان اصلی تیراندازی ها را در گرگان و رامیان شناسایی و دستگیر می کند.

سردار علی اکبر جاویدان در جمع خبرنگاران حاضر می شود و در خصوص این تیراندازی ها می گوید: در این درگیری ها از سلاح‌های شکاری غیرمجاز استفاده شده بود که خوشبختانه با اطلاع‌رسانی مردم درباره فعالیت این افراد، سلاح کشف و تعدادی از هنجارشکنان در این راستا دستگیر شدند.

او که از انتشار اخبار غیر واقع توسط برخی کانال ها گله داشت، گفت: تمامی افراد و عاملان درگیری و تیراندازی در شهرک تالار گرگان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی افزود: تا کنون هفت نفر از عوامل این درگیری دستگیر شده‌اند و یک قبضه سلاح شکاری وینچستر هم کشف و ضبط و یک دستگاه خودرو هم توقیف شد.

فرمانده انتظامی گلستان همچنین از دسنگیری یک نفر از عاملان تیراندازی در رامیان خبر داد و گفت: یک نفر از عوامل تیراندازی در جنگل رامیان دستگیر و روانه زندان شده و تحقیقات از این فرد در حال انجام است و دو نفر دیگر هم شناسایی شده‌اند.

جاویدان تصریح کرد: دو نفر دیگر هم با همکاری مردم و نیروی انتظامی رامیان دستگیر خواهند شد.

شایع شدن استفاده غیرمجاز از اسلحه های شکاری در استان گلستان هشدار دادستان مرکز گلستان را در بر داشت. حجت الاسلام سید مصطفی حقی به هنجار شکنان هشدار داد که استفاده از اسلحه غیرمجاز برخورد شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

حق اعلام کرد که دستگاه قضایی در چنین اتفاقاتی با جدیت برخورد می‌کند. او توضیح داد که در تیراندازی‌های اخیر گرگان و رامیان، قرار تامین بازداشت موقت که سنگین‌ترین قرار تامین است صادر شده و حقوق و امنیت مردم به آزادی فرد اولویت دارد. زیرا تیراندازی و چنین درگیری‌هایی زنگ خطر را به صدا در آورده که چه تعداد سلاح غیر مجاز در استان وجود دارد

وی تاکید کرد که نیروی انتظامی باید فعالیت اطلاعاتی قوی‌تری داشته باشند تا چنین جرایمی رخ ندهد، زیرا تیراندازی و چنین درگیری‌هایی زنگ خطر را به صدا در آورده که چه تعداد سلاح غیر مجاز در استان وجود دارد.

حقی همچنین خواستار اقدامات اطلاعاتی قوی‌تری در استان انجام شد تا از ورود سلاح غیر مجاز جلو گیری شود.

هنوز بحث های دادستان مرکز گلستان در رسانه ها داغ بود که خبر رسیدن فردی با اسلحه شکاری به منزل پدر خانم خود مراجعه کرد و پس از درگیری لفظی با شلیک گلوله برادر همسر خود را به قتل رساند و پس از قتل بردارخانم خود، پدرخانم خود را هم از بالای پشت بام پرت می کند که متاسفانه براثر جراحات وارده او نیز در بیمارستان فوت می کند. دادستان رامیان اعلام کرد که قاتل پس از وقوع این حادثه با همان اسلحه خودکشی کرد.

کشف بیش از ۱۵ میلیارد کالای قاچاق در گلستان

طی یک ماه گذشته بیش از ۱۳ هزار لیترفرآورده های نفتی، ۵۹۰ دستگاه لوازم خانگی وصوتی وتصویری وبیش از دو هزار و ۳۴۱ قلم انواع کالای ممنوعه توسط ماموران انتظامی در استان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف بیش از ۱۴ هزار قلم داروی قاچاق و کمیاب تصریح کرد: در همین مدت بیش از یک تن و ۳۵۰ کیلو گرم برنج، یک هزار و ۵۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و بیش از ۴۷ هزار پاکت سیگار قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش ریالی محموله های کشف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: دو باند قاچاق کالا در این مدت منهدم و عاملان قاچاق کالا پس از دستگیری با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

آرامش و امنیت مردم خط قرمز پلیس است

سردار جاویدان، فرمانده انتظامی استان پس از پایان عملیات دستگیری عوامل نا امنی در استان و برخورد با قاچاقچیان ضمن تاکید بر اهمیت آرامش مردم و خط قرمز دانستن آن برای پلیس، یکی از موضوعات بسیار مهم در برقراری نظم و امنیت را همکاری و مشارکت مردم دانست.

دستگیری چند سارق سابقه دار در گنبد و کلاهبردارانی که با چک های جعلی و مسروقه از مصالح فروشی ها کلاهبرداری می کردند، از جمله پیگیری های نیروی انتظامی گلستان در برقراری امنیت و آرامش در روزهایی که گذشت بود.

فضای مجازی قابل اعتماد نیست

فضای مجازی علی رغم اینکه اشتراک گذاری اطلاعات و برقراری ارتباط با دوستان و نزدیکان در هر نقطه ای را آسان می کند، لانه بسیاری از سودجویان و هنجار شکنان نیز هست و چه بسا لانه ای امن تر.

دوستی های اینترنتی خارج از عرف که در این فضاها شکل می گیرد معمولا پایان خوبی ندارند و نمی توان به هویت ها در فضای مجازی اعتماد کرد و این فضا جای مناسب و امنی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم های شخصی نیست. طی روزهای گذشته با تلاش پلیس فتا گلستان چندتن از اخلال گران در فضای مجازی دستگیر و اعمال قانون شدند.

دستگیری فردی که با سوء استفاده از نام پلیس در فضای مجازی قصد اخاذی داشت، به دام انداختن خواستگار مزاحمی که به انتشار عکس ها و فیلم های خصوصی شاکیه در فضای مجازی اقدام کرده بود و دستگیری پسر ناخلفی که به طور غیرمجاز، ۴۰ میلیون ریال از حساب پدرش برداشت کرده بود اعم این فعالیت ها است.

وحید صاحبکاران، مسئول پلیس فتا فرماندهی انتظامی گلستان در راستای آگاه‌سازی کاربران فضای مجازی گفت: طی سه ماهه اول سال جاری، در استان گلستان، بیش از پنج هزار نفرساعت آموزش همگانی برگزار شده و حدود پنج هزار برگ بروشور و لوح فشرده بین اقشار مردم توزیع شده است.

صاحبکاران از هموطنان درخواست کرد که در صورت مواجهه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام نمایند.

تکریم ارباب رجوع اصلِ مهم پلیس خدمتگزار

روزهای پر فراز و نشیب هفته های اخیر استان گلستان خبرهای امیدوار کننده دیگری هم داشت. افزایش ۸۳ درصدی مصالحه پرونده های ارجاعی به کلانتری های گلستان به همت مددکاران اجتماعی استان، کاهش جرائم بین کارکنان نیروی انتظامی و رضایت مندی بالای امدادخواهان از پلیس ۱۱۰ گلستان از آن جمله هستند.

مشاوره فعال در سطح جامعه هدف، مصاحبه روانشناختی با مجرمان خاص و موارد ویژه، برگزاری کلاس های بهداشت روان، انجام مداخلات روانشناختی در پرونده‌هایی با مضامین اختلافات خانوادگی و نزاع و درگیری از جمله مواردی است که در جهت مصالحه پایدار در کلانتری‌های گلستان شاهد اجرای آن هستیم.

نیروی انتظامی با سر لوحه قرار دادن سه اصل مهم پلیس خدمتگزار شامل تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به موقع به مراجعان و رفع مشکلات انتظامی به سمت جلب هر چه بیشتر اعتماد مردم که آن را از سرمایه های خود می داند گام برمی دارد.