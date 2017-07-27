به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی امروز در مراسم افتتاح دبیرخانه شورای معتمد پلیس در استان ایلام اظهار داشت: راه اندازی شوراهای معتمد پلیس کار ارزشمندی است که در مبانی تئوریک دنیا تحت عنوان عدالت ترمیمی از آن یاد می‌شود.

وی ادامه داد: شوراهای معتمد پلیس تشکل‌های مردمی هستند که بدون استفاده از ساختارهای رسمی تمهیداتی را برای پشتیبانی،حمایت و همراهی سازمان ناجا در تحقق امنیت اجتماعی پایدار پیش‌بینی و اجرا می‌کنند.

فرمانده ارشد نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه ناجا در راه اندازی شوراهای معتمد پلیس به دنبال تحقق امنیت اجتماعی پایدار با استفاده از ظرفیت‌های مردمی است گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی و اجتماعی ؛ مردم را در تحقق امنیت پایدار دخیل می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه اجرای این طرح در مبانی و آموزه‌های دین اسلام نیز وجود دارد،گفت: اینکه در احادیث آمده است که اگر مسلمانی ندای دادخواهی برادر دینی خود را بشنود ولی کسی به فریادش نرسد مسلمان نیست مبنا و شالوده این طرح و مسئولیت اجتماعی می باشد.

وی با اشاره به اینکه حضور در این تشکل مردمی در واقع تحقق فرمان پیامبر عظیم الشان(ص) برای کمک به سایر برادران دینی در جامعه اسلامی است،گفت: هرجا که مردم در کنار حاکمیت قرار گرفته اند مشکلی وجود نداشته است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم سرهنگ جلال میرزابیگی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان ایلام طی سخنانی گزارشی از وضعیت شورای معتمد پلیس در استان و نحوه سازماندهی و فعالیت‌های این شورا در کاهش و کنترل جرایم استان را ارائه کرد.