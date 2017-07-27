  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

اهری ها از بسکتبالیست ملی پوش شهرشان استقبال کردند

اهر - از سجاد پذیرفته بسکتبالیست اهری عضو تیم ملی در شهرستان اهر از سوی مردم استقبال خوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد پذیرفته اخیرا به همراه تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی جام (ولیا مز جونز) به چین رفته بود.

وی صبح امروز پنج شنبه با ورود به شهرستان اهر از سوی اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار گرفت.

