تاکید بر تعامل دوسویه ناجا و دستگاه قضا در پیشگیری و کاهش جرائم

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در دیدار دکتر محمد باقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و هیئت همراه با وی، جلسه برگزار شده با مسئولان پیشگیری دستگاه قضا را خوب توصیف کرد و اظهارداشت: ضروری است چنین جلساتی بنا بر نیاز، هر ۶ ماه یکبار برگزار شود تا از این طریق تعامل و همکاری میان پلیس های تخصصی ناجا نظیر پیشگیری، مبارزه با موادمخدر و آگاهی با دستگاه قضا بیش از پیش تقویت شود؛ با تعاملات دو سویه می توان بسیاری از ماموریت های محوله را به نحو احسن انجام داد.

وی بر تبادل بانک اطلاعات مجرمان میان دستگاه قضا و ناجا، تاکید و بیان کرد: با انجام این امر، جرائم کاهش پیدا می کند زیرا از این طریق مجرمان هرچه سریع تر دستگیر می شوند.

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود،الکترونیکی شدن پرونده های قضائی و اعزام متهم را اقدام بسیار خوبی عنوان کرد و خطاب به مسئولان پیشگیری از جرم قوه قضائیه، گفت: این موضوع، چند سال قبل از سوی دادستان مطرح شد اما بنا به دلایلی عملیاتی نشد؛ الکترونیکی کردن پرونده های قضائی و اعزام متهم برای ما بسیار مهم است از این رو مسئولان دستگاه قضا باید به این امر نگاه ویژه ای داشته و برای عملیاتی شدن آن اهتمام بورزند.

سردار اشتری ادامه داد: در حال حاضر، کلانتری ها به مرحله ای رسیده اند که بیشترین وقت و دقت خود را بر روی پرونده های اجرای احکام می گذارند به گونه ای که ۵۰ درصد ماموریت های کلانترها را اجرای احکام و موضوعات مرتبط با دستگاه قضا به خود اختصاص می دهد.

این مقام عالی انتظامی به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در این خصوص با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد و معظم له در سخنرانی های خود بر اهتمام دستگاه به منظور رفع آسیب های اجتماعی تاکید کردند.

فرمانده ناجا ادامه داد: با توجه به اینکه ما خود را سرباز فرمانده معظم کل قوا می دانیم بایستی برای رفع این آسیب ها اهتمام لازم را داشته باشیم؛ مجموعه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بایستی هرچه سریعتر نسبت به رفع این معضلات اهتمام داشته باشند.