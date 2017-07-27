عملیات مرمت مجموعه خواجه ابوزیدآباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صدیقیان صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار داشت: مرمت این بنای تاریخی در راستای بهسازی اماکن تاریخی این شهرستان آغاز و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان برسد.

وی در ادامه عنوان کرد: برای مرمت این بنای تاریخی ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته و در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل اضافه کرد: در این مرحله از مرمت، سردر ورودی، بدنه های راه پله و استحکام بخشی جرزهای فرسوده، ساقه بادگیر و کلاهک آب انبار مرمت می شوند.

وی با اشاره به قدمت این بنای تاریخی گفت: این مجموعه متعلق به نیمه دوم سده نهم هجری است.

مجموعه خواجه زین الدین شامل مسجد، آب انبار، حمام مردانه، حمام زنانه و خانقاه در زمینی به مساحت تقریبی ۷۲۰ مترمربع احداث شده که به موقوفه خواجه موسوم است. مجموعه خواجه زین الدین به شماره ۱۴۹۲۱ در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.