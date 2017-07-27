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۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

امام جمعه سبزوار عنوان کرد:

مسئولان در برابر عربده کشی های دشمنان ایستادگی کنند

مسئولان در برابر عربده کشی های دشمنان ایستادگی کنند

سبزوار- امام جمعه سبزوار گفت: درخواست می کنیم مسئولین در برابر عربده کشی های دشمنان با قدرت ایستادگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مقیسه چهارشنبه شب در جلسه شواری اداری شهرستان سبزوار با اشاره به تحریم های جدید آمریکا بر علیه ملت ایران اظهارکرد: توقع داریم از مسئولین که در برابر این عربده کشی ها با قدرت ایستاده و از مکتب امام علی وشاگردانش پیروی کنند.

وی با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک در خصوص لزوم مهربان بودن با مردم تاکید کرد: این مردم هستند که باعث رسیدن مسئولان به این جایگاه شده اند و مسئولان نیز باید به واسطه قدرت که به دست آورده اند  به مردم خدمت کنند.

امام جمعه سبزوار در این جلسه با بیان اینکه  از مسئولین می خواهم که در خصوص کوی گلستان تصمیم جدی اتخاذ کرده و چاره ای بیاندیشند تصریح کرد: وضعیت موجود کوی گلستان سبزوار آن هم در قلب شهر زیبنده شهرستان نیست.

وی با تاکید بر لزوم همدلی مسئولین شهری برای جذب سرمایه گذاران تاکید کرد: کم کردن پیچ و خم های اداری را با درست کردن جایگاهی در شهرستان و تجمیع نمایندگان ادارات مرتبط می توان کاهش داد و با این کار در سرمایه گذاران علاقه مندی حضور در سبزوار  ایجاد کرد.

مقیسه با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در بیکاری است عنوان کرد: در طول هفته مراجعات بسیاری به دفتر امام جمعه برای درخواست کار می شود.

وی با گلایه از برخی تغییرات شبانه در پست های مدیریتی شهرستان اظهارداشت: متاسفانه این تغییرات یک شبه  ان هم در مدیریت یک دانشگاه باعث بروز دلخوری هایی شده است.

کد مطلب 4042615

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