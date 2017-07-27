به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن خانی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان اظهار داشت: امروز سالروز عملیات مرصاد است که طی آن دشمن به سختی به زمین خورده و تمامی تجهیزاتشان از بین رفت.

وی ادامه داد: در تاریخ جمهوری اسلامی ثابت شده است که اگر کسی نگاه چپ به کشور داشته باشد، مردم و نظامیان ما چشمان دشمنان را از حدقه در می آورند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: این استان در سایه تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص استقرار امنیت پایدار یکی از استان های امن کشور است و در آیتم های مختلف امنیتی وضعیت خوبی دارد که این امر جز با تعامل و همکاری همه جانبه در استان ممکن نشده است.

وی با اشاره ای به تلاش ویژه شورای تامین استان گفت: در این چند سال، از سوی این عزیزان تنها گذاشته نشده ایم و به خصوص همکاری نیروهای مختلف امنیتی و انتظامی و سپاه را به خوبی در برگزاری انتخابات شاهد بودیم.

حسن خانی ادامه داد: ما در استان های گروه الف که استان های بزرگ کشور محسوب می شوند در حوزه امورات مختلف رتبه یک کشور را کسب کرده ایم که جز با تلاش مجاهدانه عزیزان به دست نیامده است.

تاکید بر لزوم انجام کار جهادی در میان نیروهای مسلح

وی با تاکید بر لزوم انجام کار جهادی گفت: اگر کار جهادی نداشته باشیم نمی توان شاهد توسعه استان و امنیت آن باشیم بلکه نیروهای امنیتی با کمترین تجهیزات توانسته اند این آرامش را حفظ کنند.

حسن خانی ادامه داد: نیروهای انتظامی روز تعطیلی ندارند و حتی همواره روزهای پنج شنبه و جمعه نیز ماموریت هایی داریم.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه نیروی انتظامی هیچگاه شعار نمی دهد، گفت: این نیرو همواره تلاش می کند به جای حرف عمل می کند و مردم هم به خوبی این امر را درک کرده اند که ما بهترین وضعیت را از لحاظ امنیتی داریم و نسبت به گذشته نه تنها این عملکرد به سمت بعد منفی نرفته بلکه در تمامی ابعاد بعد امنیتی وضعیت عالی داریم.

وی ادامه داد: در مرز استان کوچکترین ناامنی را طی سال های گذشته نداشته ایم.

وحدت ویژه نیروهای مسلح و اقشار مختلف در آذربایجان شرقی

سعید شبستری نیز در این جلسه اظهار داشت: غیورمردان ایرانی در طول حوادث مختلف نشان دادند که از دستاوردهای مختلف نظام محافظت می کنند و اجازه نخواهند داد تا دشمنان ذره ای در خاک کشور نفوذ کنند و موجبات عدم امنیت در کشور را فراهم کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: علیرغم مشکلات و کمبودها و مسائل دیگر امروز شاهد هستیم نیروهای مسلح ما در کنار یکدیگر با اقتدار و با سلاح بزرگ ایمان و اعتقاد به پیش می روند که بزرگترین سرمایه کشور را نمی توان تجهیزات نظامی دانست بلکه بزرگترین سرمایه همین سرمایه ایمان است.

وی افزود: این استان طی سه سال گذشته به عنوان استان برتر از لحاظ امنیتی مطرح شده و این افتخار بزرگی محسوب می شود که این همکاری بین نیروهای مسلح و اقشار مختلف وجود دارد.

شبستری ادامه داد: هرچقدر تهدیدات کشور بیشتر می شود، میزان هم بستگی ها نیز بالا می روند که در استان نیز همواره تلاش کرده ایم در کنار یکدیگر باشیم که به آن نیز افتخار می کنیم.