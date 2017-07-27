پوستر ششمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج رونمایی شد

مسئول انجمن اهل قلم شهرستان جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در این مراسم که با پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم، نماینده جهرم در مجلس و حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس انجام شد مسایل و مشکلات انجمن‌های مختلف هنری شهرستان جهرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر اجرایی ششمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج گفت: همزمان با رونمایی از پوستر این دوره، فراخوان ششمین «دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج» نیز منتشر شد.

محمد بادپر افزود: علاقه‌مندان فارسی زبان سراسر دنیا می‌توانند با مراجعه با سایت رسمی این دوسالانه به نشانی اینترنتی از شرایط ارسال داستان‌های خود به این دوسالانه اطلاع یابند.

بادپر یادآور شد: علاوه بر سایت دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج، اطلاعات این دوسالانه از طریق کانال رادیو نارنج به نشانی نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.