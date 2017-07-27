به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه چهارشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توسعه بخش صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: ظرفیت و پتانسیل تولید صنایع دستی در این استان وجود داردو باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از مراکز اصلی تولید صنایع دستی کشور می شمار می رود که فرش بختیاری و نمد از مهمترین صنایع دستی این استان به شمار می رود.

وی افزود: باید زمینه برای جذب سرمایه گذار در این بخش فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تولید صنایع دستی، گیاهان دارویی و محصولات گلخانه ای از مهمترین ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در این استان هستند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در این استان حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های این استان برای توسعه ضروری است و باید تلاش کرد فرصت های سرمایه گذاری در این استان معرفی شود.

وی عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقومتی نیازمند مشارکت مردم در طرح های اقتصادی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه استان و کاهش وابستگی ها را به خارج از کشور فراهم می کند.