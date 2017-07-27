فضای مافیاگونه در عرصه تئاتر مانع شناسایی استعدادها می شود

امیر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جوان بااستعداد در تمام عرصه‌های هنری کم نداریم بلکه در این زمینه نیازمند مدیریت و کشف استعداد هستیم.

جعفری عنوان کرد: در طول سال جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌شود که باید این مهم موردتوجه قرار گیرد، چراکه کشف استعداد و دیده شدن استعدادها در همین جشنواره‌ها اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: تئاترهای دانشجویی یکی از عرصه‌های پرورش استعداد است اما متأسفانه به‌خوبی دیده نمی‌شوند، چراکه در فضای مافیا گونه‌ای به سر می‌بریم که برای دیده شدن نیاز است معرفی و از جایی سفارش شوند.

وی اظهار کرد: جوانانی هستند که در تئاتر در اوج استعداد و آمادگی قرار دارند اما به دلیل نبود حمایت، دیده نمی‌شوند.

هنرمند تئاتر و سینمای کشور گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که جشنواره‌های تئاتر دارند، کشف استعدادهای جدید در میان بازیگران، نویسندگان، کارگردانان، داوران و تماشاچیان است که دستاورد بزرگی به‌خصوص برای جشنواره تئاتر رضوی محسوب می‌شود.

جعفری بابیان اینکه تئاتر از جنبه‌های مختلفی باروح انسان سروکار دارد، عنوان کرد: تلفیق تئاتر و دین که روح انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، تلفیق خوبی است تا از طریق آن نسل جدید و جوانان دهه ۷۰ به بعد را با امور معنوی و دینی آشنا کرد.

این بازیگر مطرح عرصه تئاتر و سینمای کشور بابیان اینکه یکی از کاستی‌هایی که در جشنواره‌های فرهنگی و هنری وجود دارد حرکت‌های مقطعی است، بر ضرورت استمرار و پیوستگی جشنواره‌هایی همانند تئاتر رضوی تأکید کرد.

وی گفت: جشنواره تئاتر رضوی فرصت خوبی برای جذب جوانان به امور دینی است، چراکه در نسل ارتباطات، تلفیق تئاتر و دین سبب حرکت جوانان به سمت معنویت بیشتر می‌شود و آینده روشنی را در این زمینه رقم خواهد زد.

وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی به میزبانی خراسان شمالی، گفت: این جشنواره در صورت استمرار و پیوستگی در برگزاری، می‌تواند شروع حرکتی تأثیرگذار در جامعه باشد.