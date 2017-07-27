۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

امیر جعفری در گفتگو با مهر؛

فضای مافیاگونه در عرصه تئاتر مانع شناسایی استعدادها می شود

بجنورد- امیرجعفری گفت:جوانانی درتئاتر هستند که دراوج استعداد قراردارند اما به دلیل نبودحمایت دیده نمی‌شوند، چراکه درفضای مافیاگونه‌ای به سرمی‌بریم که برای دیده شدن نیازاست معرفی وسفارش شوند.

امیر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جوان بااستعداد در تمام عرصه‌های هنری کم نداریم بلکه در این زمینه نیازمند مدیریت و کشف استعداد هستیم.

جعفری عنوان کرد: در طول سال جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌شود که باید این مهم موردتوجه قرار گیرد، چراکه کشف استعداد و دیده شدن استعدادها در همین جشنواره‌ها اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: تئاترهای دانشجویی یکی از عرصه‌های پرورش استعداد است اما متأسفانه به‌خوبی دیده نمی‌شوند، چراکه در فضای مافیا گونه‌ای به سر می‌بریم که برای دیده شدن نیاز است معرفی و از جایی سفارش شوند.

وی اظهار کرد: جوانانی هستند که در تئاتر در اوج استعداد و آمادگی قرار دارند اما به دلیل نبود حمایت، دیده نمی‌شوند.

هنرمند تئاتر و سینمای کشور گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که جشنواره‌های تئاتر دارند، کشف استعدادهای جدید در میان بازیگران، نویسندگان، کارگردانان، داوران و تماشاچیان است که دستاورد بزرگی به‌خصوص برای جشنواره تئاتر رضوی محسوب می‌شود.

جعفری بابیان اینکه تئاتر از جنبه‌های مختلفی باروح انسان سروکار دارد، عنوان کرد: تلفیق تئاتر و دین که روح انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، تلفیق خوبی است تا از طریق آن نسل جدید و جوانان دهه ۷۰ به بعد را با امور معنوی و دینی آشنا کرد.

این بازیگر مطرح عرصه تئاتر و سینمای کشور بابیان اینکه یکی از کاستی‌هایی که در جشنواره‌های فرهنگی و هنری وجود دارد حرکت‌های مقطعی است، بر ضرورت استمرار و پیوستگی جشنواره‌هایی همانند تئاتر رضوی تأکید کرد.

وی گفت: جشنواره تئاتر رضوی فرصت خوبی برای جذب جوانان به امور دینی است، چراکه در نسل ارتباطات، تلفیق تئاتر و دین سبب حرکت جوانان به سمت معنویت بیشتر می‌شود و آینده روشنی را در این زمینه رقم خواهد زد.

وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی به میزبانی خراسان شمالی، گفت: این جشنواره در صورت استمرار و پیوستگی در برگزاری، می‌تواند شروع حرکتی تأثیرگذار در جامعه باشد.

