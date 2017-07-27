به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم با حضور در برنامه زاویه به آسیب ها و مزایای دوره های غیرحضوری و مجازی پرداخت.

وی گفت: شیوه های غیرحضوری یکی از روش های قابل قبول و تایید شده در آموزش دنیاست و در تعاملات بین المللی نیز آموزش های غیرمجازی نقش کلیدی و موثری را دارند و روش های آموزشی الکترونیکی مورد حمایت ما در سیاست های آموزش عالی است.

وی ادامه داد: ما اگر می گوییم دانشگاه الکترونیکی معنی آن این نیست که متمرکز بر مباحث و شیوه الکترونیک باشد. باید ماموریت این باشد که داوطلبانی که به هر دلیلی نمی توانند حضور فیزیکی داشته باشند نیاز آنها را برطرف کند. اساسا دانشگاه های غیرحضوری که تعریف می شوند ماموریت شان همین است و اساس و فلسفه دانشگاه باز این است که بتواند نیاز افراد طالب دانش را که نمی توانند حضور فیزیکی داشته باشند تامین کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ما باید زیرساخت های لازم را در این دانشگاه فراهم کنیم، بخشی از دانشگاه ممکن است به صورت حضوری باشد اشکالی ندارد اما ماموریت دانشگاه پیام نور در این مساله نهفته است یعنی به صورت نیمه حضوری و مجازی و الکترونیکی.

وی ادامه داد: آموزش غیرحضوری بیش از صد سال است در دنیا مطرح است، در ایران نیز از قبل از انقلاب مطرح بوده و اتفاقا امروز که ما با فناوری های جدید رو به رو هستیم عرصه و میدان برای آموزش مجازی بیشتر باز شده است. برای همین ما از زیر نظام پیام نور برای این ماموریت قویا حمایت می کنیم و این روش را یک روش مفید و کارساز در نظام آموزش عالی می دانیم و حتی دانشگاه هایی که به طور خاص این ماموریت را ندارند می توانند از این شیوه برای ارتقا بهبود وضعیت آموزشی خود استفاده کنند.

شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چیزی به نام دانشگاه تمام الکترونیک معنا و مفهوم ندارد. وقتی به دانشگاه الکترونیک اشاره می کنیم منظورمان این نیست که افراد با استاد و کلاس بیگانه باشند و از راه دور فایل ها و فیلم هایی را ملاحظه کنند اما ماموریت اصلی دانشگاه را در قالب آموزش غیرحضوری می دانیم.

وی ادامه داد: ماموریت این دانشگاه درست تعریف نشده است، اگر بخواهیم حضور فیزیکی داشته باشیم یعنی هم استاد و هم دانشجو حضور فیزیکی داشته باشند این همان ماجرایی می شود که برای دانشگاه آزاد رخ داده است. دانشگاه آزاد که در دهه ۶۰ کار خود را آغاز کرد قرار بود یک دانشگاه اپن یونیورسیتی باشد. ولی به دلایل مختلفی تبدیل به دانشگاه حضوری تمام عیار شد. دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از نمادهای غیرحضوری باید در مدار و ریل خود قرار گرفته و مهار شود. به واسطه اینکه فلسفه وجودی آن مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما بحث دیگری که مطرح شد آموزش تلفیقی در این دانشگاه است که ما نیز آن را تایید می کنیم اتفاقا اصلاحاتی که در اساسنامه دانشگاه پیام نور آمده است در راستای همین بحث است قبل از اینکه اساسنامه در هفته های گذشته به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسد همه حرف من این بود که اصلاح اساسنامه برای ارتقا و بهبود وضعیت دانشگاه است نه برای تضعیف آن، تا این دانشگاه بتواند از آموزش های ترکیبی بیشتری استفاده کند اما پایه آن باید آموزش الکترونیکی باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور ۳۳ میلیون متر مربع عرصه در کشور دارد. همچنین یک و نیم میلیون متر مکعب زیربنای مفید و ۵۰۰ هزار متر مربع پروژه عمرانی ناتمام دارد. اگر این دانشگاه آموزش از راه دور است چرا باید این همه در این دانشگاه سرمایه گذاری شود؟ این دانشگاه باید شرایطی را ایجاد کند که در کوچکترین روستا با استفاده از روش های نوین افراد بتوانند به آموزش دسترسی داشته باشند. در حال حاضر این دانشگاه چهار هزار هیات علمی و ۷۰۰ هزار دانشجو دارد از این چهار هزار هیات علمی ۵۷ درصد مربی هستند. باید به این نکات در دانشگاه پیام نور توجه شود و باید کمک کنیم این دانشگاه به ریل خود بازگردد و دستگاه آموزش عالی باید جایگاه نظارتی خود را تقویت کند و نقش کلیدی خود را در سیاست گذاری و نظارت افزایش داده و در کار اجرایی کاهش دهد اگر این اتفاق رخ دهد دانشگاه پیام نور در مدار و ریل خود قرار می گیرد.

شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنان خود به دانشگاه هایی اشاره کرد که به جز دانشگاه پیام نور به آموزش های غیرمجازی می پردازند و گفت: ما باید به ماموریت اصلی این دانشگاه ها توجه کنیم اگر این دانشگاه ها ماموریت اصلی خود را انجام می دهند و در کنار آن آموزش مجازی ارائه می دهند اشکالی ندارد. اما دانشگاه پیام نور یک دانشگاه غیرحضوری است که ماموریتش این است و با این زیرساخت ها تعریف می شود در حال حاضر این دانشگاه ۵۳۰ تا ۵۵۰ شعبه و واحد دارد. نظر ما این است که اگر این ۵۰۰ واحد و شعبه هزار تا نیز شود اشکالی ندارد به شرطی که در همان ماموریت خود حرکت کند. در حال حاضر امکانات دانشگاه پیام نور در سراسر کشور به صورتی شده است که دانشگاه های دیگر نیز از امکانات آن استفاده می کنند. ما می توانیم امکانات را به گونه ای توسعه دهیم تا عرصه میدان برای آموزش های غیرحضوری بسیار گسترده شود.

وی ادامه داد: مدیریت دانشگاه پیام نور در این چند وقت گام های بسیار مثبتی برداشته است و همراهی نسبی با آموزش عالی داشته است، شاید توقع ما بالاست. باید تلاش کنند نسبت دانشجو به استاد، هرم هیات علمی در این دانشگاه درست شود همچنین زیرساخت ها بر اساس ماموریت دانشگاه تقویت شود و در مجموع می توان گفت دانشگاه پیام نور یکی از افتخارات نظام آموزش عالی و نماد آموزش غیرحضوری در کشور است.

در سوال پیامکی که در برنامه مطرح شد ۵ درصد به آموزش غیرحضوری و ۹۵ درصد به آموزش ترکیبی در این دانشگاه پاسخ دادند.