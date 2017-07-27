حفظ عزت مسلمین شرط جواز زندگی مسلمانان در جوامع غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سمینار «چالش ها و وظایف مسلمانان در غرب» که توسط انجمن اسلامی اهل بیت انگلیس در سالن مرکز اسلامی ابرار لندن برگزار گردید با برشمردن اصول نه گانه وظایف مسلمانان در غرب اولین اصل در تعامل با جوامع غربی را تعامل بر اساس نیکی و عدالت عنوان کرد و افزود: اساساً شرط جواز زندگی در این جوامع قدرت بر حفظ و اجرای آموزه های شریعت مبین اسلام است و خضوع در برابر سلطه غیر مسلمان بر مسلمان جایز نیست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و کرامت مسلمین در جوامع غربی، زندگی مسلمانان در غرب را در ذیل عهود و عقودی که مسلمانان با دولت های جوامع غربی در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی شان می بندند جائز بر شمرد و افزود: مسلمانان مقیم در این جوامع وظیفه سنگینی در ارائه چهره صحیحی از اسلام به مردم دنیا بر عهده دارند.

آیت الله اراکی سپس با اشاره به کلام حضرت امام جعفر صادق (ع) خطاب به شیعیانشان که فرمودند:« کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا» افزود: مسلمانان در جوامع غربی باید در عمل و رفتار زینت برای اسلام و مسلمین باشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اصل بعدی در زندگی مسلمانان در جوامع غربی را مراقبت و جلوگیری از نفوذ دشمنان و بیگانگان در جمع ها و نهادهای مسلمان در کشورهای غربی عنوان کرد و افزود: همه مسلمانان وظیفه دارند از هرچه که باعث پراکندگی و تفرقه مسلمین می شود به شدت اجتناب کنند.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه انعام « إِنَّ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ: تو را با کسانی که دینشان را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند کاری نیست کار آنان تنها با خداوند است سپس آنان را از آنچه می‏کردند آگاه می‏سازد.» افزود: شرط پیروی از پیامبر بزرگ اسلام و پیوند با این وجود نازنین این است که از وحدت و یکپارچگی مسلمانان حفاظت و مراقبت گردد، وهر دعوتی که به تفرقه دعوت می کند ندایی شیطانی و هر ندایی که به سوی وحدت و همدلی بر می خیزد ندایی رحمانی و الهی است.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم سپس با تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه به نسل جوان مسلمان در غرب تلاش برای رشد، تربیت صحیح و صیانت از این نسل را بر همگان واجب دانست و افزود در صورت بروز هر گونه انحراف و یا کجی رفتار در این نسل مؤمن و توانمند همه جامعه اسلامی مسئول خواهد بود.

وی سپس با اشاره به آیه ۶ سوره مبارکه تحریم:« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً: ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتشی بازدارید که هیزم آن آدمیان و سنگ‏هاست» و نیز فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» نسل جوان مسلمان را نسل جوانی متعهد و پایبند به تعالیم شریعت مقدس اسلام دانست و با قدردانی از فعالیتها و تلاشهای جوانان فعال در انجمن اسلامی اهل بیت انگلیس در نشر معارف اسلام و اهل بیت صبر و ثبات قدم در برابر سختی ها و مشکلات طریق ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت را جزء لا ینفک حرکت در این مسیر عنوان کرد.