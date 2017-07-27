به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه آهن هرمزگان، ابراهیم محمدی ر حاشیه بازدید ازخطوط ریلی بندر شهید رجایی بندرعباس بیان داشت: توافقنامه هایی با کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان برای انتقال حمل و نقل ریلی از کشور چین تا ایران بسته شده است. قرار است سیر حرکت این قطار به طور میانگین روزانه ۷۰۰ کیلومتر در ایران باشد.

معاون بهره برداری راه آهن کشوربا اشاره به اینکه صادرات و ترانزیت میوه از کشور به روسیه در ماههای اینده انجام می‌شود افزود: توافقات متعددی هم با کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای حمل بار ریلی و صادرات و ترانزیت میوه به روسیه بسته شده است.

محمدی گفت: توسعه حمل و نقل ریلی کانتینری از برنامه‌های اولویت دار راه اهن جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه پارسال ده و نیم میلیون تن کالا از بندرشهید رجایی بندرعباس تخلیه و بارگیری شد افزود: امسال نیز بارشد ۲۰ درصدی این رقم به ۱۵ میلیون تن می‌رسد.

محمدی افزود: عملیات کانتینری از بندر شهید رجایی بندرعباس از ۵ میلیون تن در سال ۹۵ به ۷ میلیون تن در امسال رسیده که رشد ۴۰ درصدی داشته است.

مدیر کل راه اهن استان گفت: تشکیل کارگروه حمل و نقل ترکیبی در دستور کار قرار دارد تا کالاهای ترانزیت و وارداتی از طریق راه آهن مشخص شود.

محمد پور فخری افزود: در چهار ماه نخست سال بیش از ۶ میلیون تن کالا در راه آهن بندرعباس تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی گفت: سهم بندر شهیدر رجایی از حمل و نقل ریلی ۲۴ درصد است که در این مدت بیش از دومیلیون تن کالا به مقاصد کرمان، اصفهان، مشهد و تبریز بارگیری شد.