هفته ناجا بهترین فرصت برای نمایش اقتدار پلیس و ارتباط با مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار «محسن فتحی زاده» در دومین جلسه ستاد برگزاری هفته نیروی انتظامی که با حضور جمعی از فرماندهان این نیرو برگزار شد، اظهار داشت: هفته ناجا فرصت بسیار خوب و مطلوبی است تا بتوانیم ارتباطات و تعاملات مستحکم تری را بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مردم برقرار کنیم.

وی با اشاره به قرار گرفتن هفته ناجا در دهه اول ماه محرم گفت : امسال هفته ناجا با قرار گرفتن در دهه اول ماه محرم در شرایط خاصی و با ملاحظاتی برگزار می شود.

فتحی زاده در ادامه بیان داشت: سال گذشته در هفته ناجا ارتباط خوبی بین مردم و نیروی انتظامی برقرار شدکه این مسئله باید امسال هم با توان بیشتر انجام شود و از طرفی نگاه به درون ناجا می تواند یکی از سیاست ها و الویت های ناجا باشد.

این مقام انتظامی با اشاره به نقش پلیس در ارتباط با مردم گفت: حضور موثر پلیس در جامعه و ارتباطات تاثیر گذار با مردم در حوزه های مختلف در این هفته نقش مهم و تعیین کننده ای در سازمان دارد که باید همه عزیزان مسئول در ناجا از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

سردار فتحی زاده در خصوص کیفیت و کمیت برگزاری هفته ناجا در سال ۹۶ اظهار داشت: باید تمام فرماندهان و مدیران با همت و آگاهی بالا و بهترین شکل برنامه های هفته ناجا را بهتر از گذشته اجرا کنند و سعی داشته باشیم تا برنامه ها با بهترین کیفت برگزار شوند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در خصوص برگزاری برنامه های ،تقدیر از خانواده ناجا در دهه ولایت گفت: باتوجه به تقارن برگزاری مراسم هفته ناجا با ماه محرم الاحرام می توانیم بسیاری از برنامه ها نظیر تجلیل از خانواده های معظم شهدا، خانواده کارکنان نیروی انتظامی و همچنین مراسم دانش آموختگی دانش آموختگان ناجا را قبل از هفته ناجا، برگزار کنیم.

سردار فتحی زاده بر انجام اقدامات تبلیغاتی در این هفته نیز تاکید کرد و بیان داشت: باید اقداماتی در حوزه تبلیغات از طریق رسانه ها و فضای مجازی با تهیه کلیپ های کوتاه و جذاب در خصوص اقدامات پلیس در این هفته انجام دهیم و به دست مردم برسانیم.

وی در ادامه باتوجه به رونمایی از تجهیزات پلیسی و اجرای طرح های جدید در هفته ناجا گفت: نیروی انتظامی در هفته ناجا می تواند طرح های جدید و همچنین تجهیزات پلیسی ،امنیتی و دفاعی خود را به نمایش بگذارد.

سردار فتحی زاده در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری هفته ناجا را باید یکی از مهم ترین برنامه های نیروی انتظامی در هر سال بدانیم و به نحوی احسن آن را برگزار کنیم تا بتوانیم تعاملات نیروی انتظامی را با مردم بیش از پیش بیشتر کنیم .