اسرائیل درصدد آزمودن جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مصطفوی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در اصفهان اظهار داشت: افتتاح این دفتر قلب زخم خوردگان از اسرائیل به ویژه ملت فلسطین را شاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسئله فلسطین یک از آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: فلسطین یکی از مسایل مهم در اندیشه امام خمینی (ره) بود و از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب است.

رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین با بیان اینکه حمایت از مظلومان مانند فلسطین نیازمند کارهای فرهنگی غیروابسته به زمان خاص مانند روز قدس است، بیان داشت: این امر نیازمند کارهای فرهنگی بلندمدتی است که باید از طریق محافل فرهنگی و جواناتن فعال در دانشگاه‌ها و مدارس و دیگر محافل فرهنگی دنبال شود تا ظلم‌ستیزی و حق طلبی در وجود جامعه نهادینه شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.

وی ادامه داد: آزادی قدس از چنگال صهیونیست‌ها و زنده نگه داشتن روز جهانی قدس در ذهن ها و قلب های آزاده، قسمتی از هویت اسلامی، دینی و وظیفه شرعی ماست.

مضرات اقتصادی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه

مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مضرات اقتصادی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه ابراز داشت: قدرت های استعماری از ایجاد این رژیم یک هدف مهم را دنبال می‌کردند و آن اینکه ناامنی در منطقه را با وجود یک پادگان نظامی رقم بزنند که اهداف آنها در طول ۷۰ سال به خوبی محقق شده است.

وی اضافه کرد: صادرات نفت خام و ارزان به غرب وخرید اسلحه از آنها و تاراج جوانان نخبه‌ تنها بخشی از اهدافی است که مستکبران جهانی با ناآرام کردن منطقه به آن دست یافتند.

دختر امام خمینی (ره) و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین عدم توجه به زیرساخت‌های توسعه را از دیگر نتایج این ناامنی برشمرد و تاکید کرد: طبیعی است که ثروت و فکر چنین جامعه‌ای باید خرج مبارزه با این نا امنی‌ها شود و در این راستا از توسعه غفلت خواهد شد.

هر روز از عمر اسرائیل معادل میلیاردها خسارت به مردم منطقه است

وی هر روز از عمر اسرائیل را معادل میلیاردها خسارت مردم منطقه دانست و تاکید کرد: این مسایل از دلایلی است که امام خمینی (ره) با صراحت می‌فرمایند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و امام موسی صدر نیز اسرائیل را با صفت شر مطلق معرفی کرده است.

مصطفوی تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که جاهلیت مدرن عربستان و جاهلیت قرون وسطایی با رژیم صهیونستی همکاری می‌کند و ملت مظلوم کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، بحرین و غیره از فتنه وهابی – صهیونیستی در رنج و عذاب است و مورد ظلم واقع شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در ارتباط با بستن درب‌های مسجد الاقصی و ممانعت از ورود فلسطینیان به حرم قدس، اظهار داشت: این امر که تجاوزی آشکار به یکی از مقدس ترین نماد دینی مسلمانان و هویت اسلامی سرزمین فلسطین است در راستای آزمودن واکنش جهان اسلام با توجه به انفعال شدید جهان اسلام نسبت به تحولات فلسطین انجام می‌شود.

شتاب دادن به طرح یهودی سازی بیت المقدس در اندیشه رژیم صهیونیستی

دختر امام خمینی (ره) تاکید کرد: اسرائیل رژیمی بحران آفرین است و این اقدام نیز همچون همیشه هدفی به جز شتاب دادن به طرح یهودی سازی بیت المقدس و ایجاد بحران در منطقه ندارد.

وی اضافه کرد: در قرآن کریم آمده است که خداوند هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد کرد و بر این اساس صیانت از حرم شریف قدس امری ضروری و تکلیف آشکار بر مسلمانان است.

مصطفوی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌هایی مانند محاصره ۱۲ ساله غزه و خیانت‌های دولت‌های عربی و برخی از رهبران فلسطینی نسبت به مسئله قدس شریف تاکید کرد: ملت فلسطین در برابر تمامی این توطئه‌ها با قدرت ایمان ایستاده است و در مقابل این توطئه جدید نیز از قبله نخست اسلام با تمام وجود دفاع خواهد کرد.

توجه به مسئله فلسطین، معیاری برای مسلمانی است

وی با اشاره به اینکه مسلمانان نیز باید زاویه خود را با این مسئله مهم مشخص کنند، تصریح کرد: توجه به مسئله فلسطین، معیاری برای مسلمانی ماست چراکه به فرموده پیامبر اکرم (ص) کسی که صبح کند و به امور مسلمان اهمیت ندهد مسلمان نیست.

دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین سکوت در برار ظلم را گناهی بزرگ برشمرد و ابراز داشت: مسلمانان باید در برابر چنین ظلم فراگیری با همه توان خود قیام کنند، خداوند نیز به میزان توان انسان از وی بازخواست خواهد کرد و بر این اساس به کار کوچک ما برای دفاع از مظلومان برکت خواهد داد.

وی افزود: در چنین شرایطی که مظلومان از ظلم گسترده مستکبران در رنج شدید و شرایط دشواری قرار گرفته‌اند، افتتاح دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در اصفهان را که در راستای تکلیف الهی و با هدف نهادینه کردن فرهنگ دفاع از مظلومان و ظلم ستیزی است را مغتنم شمرده و به فال نیک می‌گیریم.